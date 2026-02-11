El monstre que va aterrir els veïns de la Selva a finals dels anys 60
Roger Usart estrena demà a la Biblioteca Carles Rahola de Girona el documental "El monstre de la Selva" sobre la suposada existència d'una criatura que voltava pels boscos
La secció de crònica negra Sucedió en Girona del diari Los Sitios (antiga capçalera de Diari de Girona) del 27 de febrer de 1968 va obrir amb la notícia de les aparicions d'una estranya criatura a la Selva. Era un article més dels diversos que durant mesos van omplir la secció estrella del diari, i que anava plena d'aquell estrany afer que s'havia anomenat "El monstre de la Selva". Aquell 27 de febrer, l'article firmat per la ploma de Jaume Sureda Prat desgranava de manera molt desimbolta les possibles explicacions lògiques darrere del que diversos veïns havien descrit com un animal de proporcions "estranyes" i "pelut" i que tenia un "cap estrany". El titular de l'article anava al gra: "Parece que en la presencia de un gigantesco jabalí está la explicación de las 'apariciones' de la Selva", on explicava que un informador assegurava haver vist un animal "gegant" a Vilobí d'Onyar. Entre les altres possibles explicacions, l'article no descartava que es tractés d'un ós o un "mico escampat d'un circ". En articles anteriors ja s'havia descartat com a possible explicació que es tractés d'un teixó que s'havia escapat d'una fira d'exhibició de Santa Coloma de Farners, i que havia rebut el sobrenom d'"El monstre".
Dies abans, s'havia publicat un article sobre un testimoni, tractorista de Brunyola, que assegurava haver vist un "gegant" amb ulls que llançaven "centellejos" i que caminava "fent tentines". Des de l'Ajuntament també estaven perplexos, tot preguntant-se si podia tractar-se d'un "goril·la, un emmascarat o un os".
Durant més d'un mes, aquell misteri va anar-se convertint en llegenda, i les seccions de crònica negra de les capçaleres de la província, i també de més enllà -també se'n va fer ressó el diari madrileny Arriba-, van anar plenes d'aquest succés. A Los Sitios, va formar part del recull de "Los más importantes sucesos ocurridos en nuestra provincia en 1968", que el diari publicà el 29 de desembre d'aquell any. L'escrit assegurava que el succés "hoy mueve a hilariedad pero en su día sumió en la intranquilidad a un buen número de vecinos en la comarca de la Selva". I tal va ser la commoció, que prop de 50 anys més tard, Roger Usart ha volgut recuperar aquesta història en forma de documental. El rodatge del film, que té una durada de 35 minuts, es va fer entre el 2022 i el 2025, entre la Costa Oest dels Estats Units i la Selva. Al llarg d'un procés d'investigació, Usart va estirant els fils d'una història que parla dels monstres que habiten als boscos de la ment humana i d'aquells que, potser, s'amaguen a les muntanyes.
El monstre de la Selva ja s'ha pogut veure a diversos municipis de la comarca protagonista, i demà s'estrenarà a Girona gràcies a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, i amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola i la Diputació de Girona.
La projecció es farà a les 6 de la tarda a l'Auditori Enric Mirambell i Belloc de la Biblioteca Carles Rahola, i comptarà amb una conversa posterior amb Usart i la periodista Tura Soler.
