Mor James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek', als 48 anys
James Van Der Beek, el carismàtic actor que va interpretar el sensible i insegur Dawson Leery a la sèrie de televisió Dawson’s Creek, va morir aquest dimecres als 48 anys.
«El nostre estimat James David Van Der Beek s’ha apagat en pau aquest matí. Va afrontar els seus últims dies amb valentia, fe i gràcia», va informar l’esposa de l’actor nord-americà, Kimberly Van Der Beek, al seu compte d’Instagram.
«Hi ha molt per compartir sobre els seus desitjos, el seu amor per la humanitat i el caràcter sagrat del temps. Ja arribarà el moment», afegeix la publicació.
Van Der Beek va revelar el novembre de l’any passat que pateix un càncer colorectal. Des del moment en què va fer públic el diagnòstic, ha utilitzat la seva plataforma per conscienciar sobre la malaltia.
Una de les seves últimes entrevistes públiques va ser el desembre passat amb la cadena nord-americana NBC, en què va parlar per primera vegada de la seva aparició virtual al retrobament del projecte televisiu que el va catapultar a la fama, Dawson’s Creek.
Van Der Beek va ser un dels primers a anunciar que participaria en la trobada de la mítica sèrie adolescent, però, a causa de l’empitjorament de la seva malaltia, va haver de cancel·lar la seva participació, en què s’havia de retrobar amb el repartiment original per celebrar el llegat de la producció, que va marcar una etapa clau en la seva carrera.
Nascut a Connecticut, Van Der Beek es va fer famós per interpretar el paper principal al drama adolescent Dawson’s Creek, que es va emetre del 1998 al 2003. Recentment, va fer aparicions especials a 'How I Met Your Mother', en un episodi de Walker i a la pel·lícula de Tubi Sidelined: The QB and Me.
