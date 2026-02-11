Oberta la convocatòria de l'"Estrena't al Territori" per impulsar el teatre emergent
La quarta edició de la iniciativa de quatre sales independents, entre les quals La Planeta, s'allarga fins al primer de març
El projecte Estrena't al Territori per promoure el teatre emergent, impulsat per La Planeta i tres sales teatrals independents de fora de Barcleona, ha obert avui una nova convocatòria. Fins al primer de març s'acceptaran propostes amb l'objectiu de seleccionar-ne cinc, que es donaran a conèixer el 27 d'abril en una roda de premsa. És el quart any que funciona, amb una edició passada que va reunir més de 80 projectes presentats.
Les sales privades que han impulsat la iniciativa són, més enllà de la gironina, La Mercantil de Balaguer, La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous, el Teatre de l'Aurora d'Igualada i la Sala Trono de Tarragona. Tot plegat, amb l'objectiu de descentralitzar la producció esènica catalana i oferir noves oportunitats a companyies emergents i exhibir els seus primers espectacles.
Les cinc companyies seleccionades rebran un suport integral que inclou l’acompanyament en la gestió empresarial, el procés artístic, la producció tècnica, la comunicació i la distribució. El programa ofereix residències artístiques de deu dies a la sala tutora i una residència tècnica de tres dies, on tindrà lloc l'espectacle.
Posteriorment, les obres s’exhibiran de manera simultània a les cinc sales impulsores els dies 20, 21, 27 i 28 de novembre de 2026, dins l’Estrena’t, que tanca el recorregut del projecte. A més a més, el Festival RBLS seleccionarà una de les propostes per participar a la secció RBLS_Aposta.
