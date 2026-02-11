Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Quartet Vivancos i Trio Defilló fan una residència a la Faberllull d'Olot

Les dues formacions preparen dues peces de Fabià Santcovsky que s'estrenaran al circuit de concerts de Joventuts Musicals

La foto de grup de les dues formacions, i a la dreta, Fabià Santcovsky i Bruno Mantovani.

Redacció

Redacció

Olot

Des d'ahir fins a aquest divendres, el Quartet Vivancos i el Trio Defilló fan parada a la Faberllull d'Olot, convertida en residènca musical, per preparar dues peces del compositor Fabià Santcovsky que interpretaran dins el cicle de concerts de les Joventuts Musicals.

Les formacions fan els assajos amb Santcovsky, compositor resident de la Xarxa de Músiques de les Joventuts Musicals de Catalunya, i també amb la mentoria de l'exdirector del Conservatori de París Bruno Mantovani, que els ajudarà a millorar l'execució de les dues obres. 

Al matí, els músics assagen a l'Escola de Música d'Olot, mentre que les tardes les dediquen a altres activitats al municipi, entre les quals un assaig obert a l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa (NOIMA).

El Trio Defilló i el Quartet Vivancos estrenaran les peces en un concert dijous a les 19 h a l'Auditori de l'Escola de Música d'Olot, amb entrada gratuïta. També interpretaran altres peces del seu repertori amb compositors com Robert Schumann i Dmitri Xostakóvitx.

Després de l’estada, les dues formacions iniciaran una gira de concerts on portaran les noves composicions a diversos escenaris.

Les dues formacions han estat guanyadores de la segona edició del premi La Flama atorgada per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, que vol contribuir a impulsar les noves formacions de música de cambra que sorgeixen a Catalunya.

