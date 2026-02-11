Una de romans: Miquel Fañanàs novel·la la fundació de Girona i Calonge a «Solpicius»
L'escriptor i periodista recula fins a la Catalunya romana inspirat per les excavacions al jaciment del Collet
Basteix una història de passions i crims amb la llarga tradició vinícola de l'Empordà com a teló de fons
Una de romans és de les poques coses que faltaven a la trajectòria de l’escriptor i periodista gironí Miquel Fañanàs. Ara salda el deute i, de passada, novel·la la fundació de la ciutat de Girona i de Calonge a Solpicius. Els secrets del Collet, el seu llibre número 27. La novel·la, que arriba avui a les llibreries amb Columna, s’inspira en les excavacions a la vil·la romana del Collet, a Sant Antoni de Calonge, per bastir una història de passions i crims enterrats a la Catalunya romana, amb la llarga tradició vinícola de l’Empordà com a teló de fons.
“Moltes de les troballes que els arqueòlegs de la Universitat de Girona estan fent al Collet corresponen al segle I abans de Crist, un moment interessant que em servia per donar peu a novel·lar els inicis de la ciutat de Girona, al pas de Kerunta a Gerunda”, explica Fañanàs, satisfet, a més, de poder fer “una declaració d’amor” a Calonge i Sant Antoni, on estiueja des de fa 44 anys.
Partint d’una troballa real al Collet, la descoberta d’un mosaic amb el nom “Solpicius”, l’escriptor fabul·la amb el viatge d’un home anomenat així i la seva família des de Roma fins a Emporion, travessant la Gàl·lia i passant per Gerunda. Un cop a la costa, la passió que sent pel vi el durà a instal·lar-se una mica més al sud, a la zona de Calonge, i començar una nova vida al voltant de la vinya i de la ceràmica, perquè, gràcies a la feina dels arqueòlegs de la Universitat de Girona, se sap que a la vil·la calongina s’hi feia vi, però també les àmfores per transportar-lo.
La feina dels arqueòlegs
Narrada en dos temps, l’actualitat i l’època republicana, quan Roma havia declarat la guerra a Quint Sertori, que s’havia fet fort a les terres d’Hispania, Solpicius barreja ficció i base històrica de l’època romana, una etapa del passat que Fañanàs encara no havia abordat en les seves novel·les anteriors.
“Mai havia reculat tant. Com més enrere vas, menys documentació hi ha, i per tant sembla que més fàcil hauria de ser fer ficció, però no ha estat així: la meva és una invenció basada en fets reals, fent encaixar el que és cert i el que no perquè no grinyoli i perquè el lector s’entretingui, però també aprengui alguna cosa nova”, assenyala Fañanàs, que signa les contraportades del Diari de Girona cada dissabte.
Amb l’assessorament dels professors de la UdG Josep Burch i Marc Bouzas i del conservador del Museu d’Empúries, Joaquim Tremoleda, i la immersió en publicacions que recullen les recerques d’especialistes com Josep M. Nolla i Lluís Palahí, doncs, l’escriptor dona veu a personatges que sí que van existir realment, com Gneu Pompeu Magne, que va establir l’emplaçament de Gerunda; recrea episodis com la construcció de les muralles i desmitifica el dia a dia en una excavació arqueològica, una feina menys novel·lesca del que el cinema de Hollywood ens ha fet arribar.
“Volia explicar que en el que ara són ruïnes hi havia vida, però també que cal molta feina per recuperar aquest passat enterrat”, afirma l’autor de títols com La bruixa de pedra i Bonastruc, el jueu.
La presentació de Solpicius a Girona serà el 25 de març, a la llibreria Empúries, amb Fañanàs acompanyat per l’escriptor Rafel Nadal i Fèlix Xunclà, de Pedres de Girona. A Calonge, l’acte serà al castell, el cap de setmana abans de Sant Jordi, i hi participaran l’alcalde, Jordi Soler, i els arqueòlegs que lideren les excavacions al Collet.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango 'de forma encapsulada' per evitar filtracions
- Tanca l''outlet' del carrer Barcelona de Girona
- Nani Marquina: 'Té un punt infantil descalçar-se i rebolcar-se en una catifa
- La propietat dels cinemes Arinco de Palamós proposa cedir la sala gran a l'Ajuntament