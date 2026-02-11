Vint anys de l'Auditori de Girona: 1,38 milions d'espectadors i 2.391 concerts
Celebrarà el vintè aniversari del 22 al 24 de maig amb Lise Davidsen, Miguel Poveda, un concert participatiu amb Mazoni i Cala Vento
Sumant-hi l'activitat congressual, prop de 1,9 milions de persones han passat per l'equipament
Més d’1,38 milions d’espectadors han passat per algun dels 2.391 concerts que l’Auditori de Girona ha acollit en els seus vint anys d’història. Sumant-hi també l’activitat congressual —515.301 assistents en 1.212 trobades professionals—, prop d’1,9 milions de persones han passat per alguna de les activitats organitzades a l’Auditori Palau de Congressos de Girona. Per celebrar els vint anys d’activitat, l’Auditori ha programat un cap de setmana especial, del 22 al 24 de maig, unint la faceta musical i la congressual. A l’únic concert a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, que ja s’havia anunciat, s’hi afegeixen ara cinc activitats més, amb noms com Miguel Poveda, Mazoni o Cala Vento.
El director de l’Auditori de Girona, David Ibáñez, i el regidor de Cultura, Quim Ayats, coincideixen a subratllar que en aquestes dues dècades l’equipament ha aconseguit consolidar una identitat clara, convertint-se en “motor cultural, econòmic i social”, gràcies a la combinació entre una aposta per la qualitat musical i la singularitat d’algunes propostes i l’ambició en l’àmbit congressual.
“Per l’especialització, la potència de la programació i el volum, som un auditori de referència, l’únic que fa ‘certes coses’”, assegura Ibáñez, en referència a la tria, els darrers anys, per projectes singulars, com ara estrenes o coproduccions i produccions impulsades directament des de l’Auditori.
En aquest sentit, assegura, el repte de cara als pròxims anys és “mantenir el rumb” —“que a l’Auditori de Girona hi passin coses importants és fonamental”— tant en les línies d’exhibició com de suport a la creació de bracet amb La Marfà i, al mateix temps, créixer en l’apartat social, amb el desenvolupament, aquest any, d’un pla de mediació que amplifiqui la feina que es fa en els programes educatius i d’inclusió de l’Auditori Obert.
Un cap de setmana especial
Per a Ayats, la programació d’aquest cap de setmana és “un bon resum”, que recull “l’aposta per la qualitat, tant en música clàssica com moderna”, el suport a la creació i l’accessibilitat.
El divendres 22 de maig començarà amb la jornada professional Vint anys de turisme de reunions a Girona. El mateix dia, a la tarda, l’exterior de l’Auditori acollirà l’ascensió a l’edifici protagonitzada per la funambulista Mariona Moya, La Corcoles, dins el cicle L’edifici, artista convidat. Després de culminar amb èxit la seva estada com a artista convidada, Moya realitzarà una intervenció escènica de gran impacte visual, acompanyada per la música en directe de Xavi Lloses al piano i electrònica. I ja al vespre, la Sala Montsalvatge acollirà una de les cites centrals de la commemoració: l’estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, el projecte emblemàtic de Miguel Poveda, vint anys després, amb la participació del Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona.
L’endemà, dissabte 23 de maig, hi ha prevista la conferència oberta a la ciutadania Pirateja la IA: creem una societat crítica, a càrrec de la periodista especialitzada en intel·ligència artificial Montserrat Rigall, una segona ascensió de La Corcoles a l’exterior de l’edifici i el recital de Lise Davidsen. La soprano, una de les grans veus líriques a escala internacional, serà a Girona després de triomfar al Gran Teatre del Liceu com a Isolda a Tristan und Isolde. A l'Auditori canviarà Wagner per Schubert i, acompanyada al piano per James Baillieu, oferirà en un concert íntegrament dedicat al lied.
El cap de setmana culminarà diumenge 24 de maig amb l’estrena absoluta de Ressò: concert participatiu, una producció de l’Auditori de Girona concebuda com una festa col·lectiva. Amb la Girona Jazz Project com a motor creatiu, l’espectacle travessarà estils i generacions i posarà en diàleg la memòria musical de la ciutat amb el seu present i futur, amb la participació, de moment, de formacions com el Projecte Montsalvatge, Sacseig, la Black Music Big Band, el Cor Participatiu, Mazoni, Cala Vento i altres artistes i col·lectius encara per confirmar.
Les entrades i inscripcions per a les propostes que en requereixen ja es poden trobar al web de l’Auditori.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango 'de forma encapsulada' per evitar filtracions
- Tanca l''outlet' del carrer Barcelona de Girona
- Nani Marquina: 'Té un punt infantil descalçar-se i rebolcar-se en una catifa
- La propietat dels cinemes Arinco de Palamós proposa cedir la sala gran a l'Ajuntament