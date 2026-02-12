Els paisatges efímers d'Antoni Forcada arriben al Museu Can Mario de Palafrugell
L'arquitecte i artista inaugura la nova sala d'exposicions del Museu amb la instal·lació de gran format "Paisatges de l'ànima"
L'arquitecte i artista vendrellenc Antoni Forcada ha portat al Museu Can Mario de Palafrugell una instal·lació efímera que juga amb el paisatge, la creativitat i la llum. I ho ha fet a la nova sala expositiva del museu, que ha omplert amb una gran instal·lació de gran format exposada com un diari emocional fet de natura i amb materials d'ús quotidià, com ara fusta, coixins o cablejat, sense deixar de banda la pintura. La mostra, batejada amb el nom de Paisatges de l'ànima, ha estat comissariada per l'arquitecte olotí Xevi Bayona i es podrà visitar fins al 19 de juliol.
La instal·lació té el paisatge com a eix vertebrador, com ocorre en el gruix de la seva obra, i esdevé una font d'inspiració emocional, en comptes d'un escenari. El reinterpreta i en captura la llum, el color, les textures i les formes per tal de transmetre sensacions vinculades al lloc on exposa. Tot plegat, prioritzant la creació artística per davant de la duració de l'obra. En paraules del director artístic de la Fundació Vila Casas, Bernat Puigdollers, Forcada aconsegueix una "confluència entre la pràctica pictòrica i escultòrica", i el "concepte arquitectònic en relació amb el paisatge".
Nova sala expositiva
La instal·lació de Forcada ocupa tota la nova sala d'exposicions del museu palafrugellenc, i es va presentar dissabte passat després d'una primera presentació a l'espai 10 de la Fundació Miró. Puigdollers indica que l'estrena d'aquesta obra dins la nova sala expositiva "ens ha permès conèixer bé l'espai que estrenem, però també ens ha dut dins del museu l'esperit essencial del món popular i del territori des de la pràctica contemporània”.
Forcada treballa al marge dels circuits de les arts oficials fent i desfent instal·lacions efímeres, ja sigui en diàleg directe amb el paisatge i el territori enmig dels camps del Penedès o establint complicitats amb les arquitectures populars de les masies. Arquitecte tècnic de professió, els seus inicis com a artista van ser amb la pintura, però ben aviat va començar a experimentar amb el volum i la matèria, fins a tenir un llenguatge propi amb instal·lacions efímeres molt personals.
Segons el comissari, l'enfocament cap al paisatge de l'obra de Forcada es pot veure en l'ús dels colors, la llum i la manera com situa les obres. Bayona subratlla que la mostra "genera una experiència viva, on l’art i el paisatge es confonen", i que Forcada pinta el que viu i sent per tal de transmetre emoció. "És una definició perfecta del seu art: és una conversa amb la natura, amb l'espai i amb el seu propi cor", subratlla.
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes