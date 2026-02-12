Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona acollirà un dels actes del nou "festival de país" pel Dia Mundial de la Poesia

El 25 de febrer se celebrarà una acció poètica en forma d’itinerari urbà i un concert a La Mercè

La celebració del Dia Mundial de la Poesia, l'any passat. / Marc Martí

El Dia Mundial de la Poesia canvia de format per convertir-se en un "festival poètic de país” amb vocació descentralitzadora, segons la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i els serveis territorials de Cultura de la Generalitat, que lideren la iniciativa. Entre els dies 15 i 25 de març, el Dia Mundial de la Poesia oferirà activitats centrals a nou localitats catalanes, entre elles la ciutat de Girona.

En el cas de Girona, la celebració tindrà lloc el dimecres 25. A les 19.30 hi ha prevista Via Verbi. Un viatge del mot al techno, una acció poètica en forma d’itinerari urbà i després un concert per part de Gregotechno, que versionarà textos literaris creats expressament per Pol Guasch, Jaume Coll Mariné, Laia Llobera i Clara Ballart. La doble proposta tindrà lloc al centre de la ciutat i a l’Auditori del Centre Cultural de La Mercè, respectivament, amb la col·laboració del Festival MOT de literatura de Girona i Olot.

Tremp, Lleida, Santa Margarida de Montbui, el Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Solsona i Barcelona són els altres municipis que acolliran les propostes, que combinen poesia amb música, arts escèniques, arts visuals, dansa i art urbà, i compten tant amb creadors professionals com amb la participació d’entitats, col·lectius i centres educatius locals.

Bonet, Arderiu i Alcover

Tot i mantenir la tria d’un poema, que aquest any és Foc d’ocell, de Blai Bonet, el nou format del Dia Mundial de la Poesia amplia el focus i es dedica a tres figures literàries commemorades i homenatjades enguany: Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a partir de tres grans temes presents en les seves obres: l’amor, la mort i l’espiritualitat. Es continuarà difonent un fullet amb la traducció del poema triat per a l’ocasió a vint llengües, entre les quals hi ha les altres cooficials a l’Estat i les més parlades a Catalunya. També s’elaborarà un dossier didàctic per als centres educatius amb propostes per treballar el poema i l’autor a les aules.

