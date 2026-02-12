Girona acollirà un dels actes del nou "festival de país" pel Dia Mundial de la Poesia
El 25 de febrer se celebrarà una acció poètica en forma d’itinerari urbà i un concert a La Mercè
A.C.
El Dia Mundial de la Poesia canvia de format per convertir-se en un "festival poètic de país” amb vocació descentralitzadora, segons la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i els serveis territorials de Cultura de la Generalitat, que lideren la iniciativa. Entre els dies 15 i 25 de març, el Dia Mundial de la Poesia oferirà activitats centrals a nou localitats catalanes, entre elles la ciutat de Girona.
En el cas de Girona, la celebració tindrà lloc el dimecres 25. A les 19.30 hi ha prevista Via Verbi. Un viatge del mot al techno, una acció poètica en forma d’itinerari urbà i després un concert per part de Gregotechno, que versionarà textos literaris creats expressament per Pol Guasch, Jaume Coll Mariné, Laia Llobera i Clara Ballart. La doble proposta tindrà lloc al centre de la ciutat i a l’Auditori del Centre Cultural de La Mercè, respectivament, amb la col·laboració del Festival MOT de literatura de Girona i Olot.
Tremp, Lleida, Santa Margarida de Montbui, el Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Solsona i Barcelona són els altres municipis que acolliran les propostes, que combinen poesia amb música, arts escèniques, arts visuals, dansa i art urbà, i compten tant amb creadors professionals com amb la participació d’entitats, col·lectius i centres educatius locals.
Bonet, Arderiu i Alcover
Tot i mantenir la tria d’un poema, que aquest any és Foc d’ocell, de Blai Bonet, el nou format del Dia Mundial de la Poesia amplia el focus i es dedica a tres figures literàries commemorades i homenatjades enguany: Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a partir de tres grans temes presents en les seves obres: l’amor, la mort i l’espiritualitat. Es continuarà difonent un fullet amb la traducció del poema triat per a l’ocasió a vint llengües, entre les quals hi ha les altres cooficials a l’Estat i les més parlades a Catalunya. També s’elaborarà un dossier didàctic per als centres educatius amb propostes per treballar el poema i l’autor a les aules.
