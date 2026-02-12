Girona estrena dissabte una Mostra de Cinema d'Avanguarda
XOT se celebrarà de febrer a març i comptarà amb la cineasta Elena Duque com a convidada especial
Totes les projeccions es faran en format analògic de 16 mm
Girona estrena aquest dissabte una Mostra de Cinema d’Avantguarda. La cita, batejada com a XOT, se celebrarà entre Girona i Banyoles de febrer i març, amb convidats com la cineasta i programadora Elena Duque, que l’any passat va estrenar el seu darrer curt, Portales, a la Berlinale. Duque presentarà el 21 de març, a La Volta de Sant Narcís, aquest curt que barreja animació i imatge real i realitzarà la performance Curso de pintura rápida para principiantes.
Impulsada pel col·lectiu cinematogràfic Birdie Num Num, integrat per dos cineastes, programadors i gestors culturals amb experiència a l’ESCAC, al CCCB o al cinema Zumzeig, la mostra farà totes les projeccions en format analògic de 16 mm. «Totes les còpies, a excepció de les pel·lícules dels artistes convidats, provenen de Light Cone, una institució dedicada a la preservació i distribució de cinema experimental, amb seu a París. La gran majoria són inèdites al territori, algunes fa dècades que no es projecten en pantalla gran i n’hi ha d’altres que fins i tot són còpies úniques», expliquen des de Birdie Num Num.
XOT s’inaugura aquest dissabte al Bòlit La Rambla, amb la projecció del llargmetratge Birth of a Nation, de Jonas Mekas, una de les figures més rellevants del cinema experimental a nivell mundial. La pel·lícula presenta 170 retrats de cineastes independents, programadors, escriptors i altres activistes del cinema, filmats entre els anys 1955 i 1996. La sessió es complementa amb windowway, un curtmetratge de l’artista Jorge Suárez-Quiñones Rivas, també convidat al festival, i a qui la mostra dedicarà la seva darrera jornada, el 27 de març, amb la projecció, a El Modern, del film Natsu no uta, filmat al Japó l’any 2024.
La programació gironina es completa amb dues projeccions més a El Modern el divendres 20 de març.
El 14 de març, a més, tindrà lloc al monestir de Sant Esteve de Banyoles un taller de cinema fet a mà per a infants i joves i una projecció dedicada al cineasta Jerome Hiler.
L’assistència a tots els actes és gratuïta, tot i que en alguns casos es recomana reservar plaça.
