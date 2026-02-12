Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona estrena dissabte una Mostra de Cinema d'Avanguarda

XOT se celebrarà de febrer a març i comptarà amb la cineasta Elena Duque com a convidada especial

Totes les projeccions es faran en format analògic de 16 mm

Un fotograma de «Portales», d'Elena Duque.

Un fotograma de «Portales», d'Elena Duque.

Alba Carmona

Girona

Girona estrena aquest dissabte una Mostra de Cinema d’Avantguarda. La cita, batejada com a XOT, se celebrarà entre Girona i Banyoles de febrer i març, amb convidats com la cineasta i programadora Elena Duque, que l’any passat va estrenar el seu darrer curt, Portales, a la Berlinale. Duque presentarà el 21 de març, a La Volta de Sant Narcís, aquest curt que barreja animació i imatge real i realitzarà la performance Curso de pintura rápida para principiantes.

Impulsada pel col·lectiu cinematogràfic Birdie Num Num, integrat per dos cineastes, programadors i gestors culturals amb experiència a l’ESCAC, al CCCB o al cinema Zumzeig, la mostra farà totes les projeccions en format analògic de 16 mm. «Totes les còpies, a excepció de les pel·lícules dels artistes convidats, provenen de Light Cone, una institució dedicada a la preservació i distribució de cinema experimental, amb seu a París. La gran majoria són inèdites al territori, algunes fa dècades que no es projecten en pantalla gran i n’hi ha d’altres que fins i tot són còpies úniques», expliquen des de Birdie Num Num.

XOT s’inaugura aquest dissabte al Bòlit La Rambla, amb la projecció del llargmetratge Birth of a Nation, de Jonas Mekas, una de les figures més rellevants del cinema experimental a nivell mundial. La pel·lícula presenta 170 retrats de cineastes independents, programadors, escriptors i altres activistes del cinema, filmats entre els anys 1955 i 1996. La sessió es complementa amb windowway, un curtmetratge de l’artista Jorge Suárez-Quiñones Rivas, també convidat al festival, i a qui la mostra dedicarà la seva darrera jornada, el 27 de març, amb la projecció, a El Modern, del film Natsu no uta, filmat al Japó l’any 2024.

La programació gironina es completa amb dues projeccions més a El Modern el divendres 20 de març.

El 14 de març, a més, tindrà lloc al monestir de Sant Esteve de Banyoles un taller de cinema fet a mà per a infants i joves i una projecció dedicada al cineasta Jerome Hiler.

L’assistència a tots els actes és gratuïta, tot i que en alguns casos es recomana reservar plaça.

