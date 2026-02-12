Olot dedica el 2026 a l'arquitectura: d'RCR a la nova generació d'arquitectes garrotxins
S'han previst espectacles, tallers, rutes, visites guiades i exposicions per reflexionar sobre la relació amb el territori i la vida urbana
Olot dedicarà el 2026 a l’arquitectura, amb espectacles, tallers, rutes, visites guiades, una mostra antològica d'RCR Arquitectes, l’estudi garrotxí guanyador del premi Pritzker, i una altra dedicada a la nova generació d’arquitectes de la Garrotxa. Amb el programa Olot Arquitectura, la capital garrotxina se suma a la celebració de Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura amb un programa ideat entre l’Ajuntament, entitats, escoles, institucions i organismes professionals per reflexionar sobre la relació entre arquitectura, territori i vida urbana.
Un dels plats forts serà l’exposició RCR Arquitectes. Arrels i ales. Un viatge dels inicis a l’actualitat, una antològica de RCR que s’inaugurarà el 14 de març. La mostra sobre Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, el trio guanyador del Nobel de l'arquitectura, ocuparà la Sala Oberta, la Sala Oberta 2, l’exposició permanent del Museu de la Garrotxa i el Pati de l’Hospici. D'altra banda, la fundació dels tres arquitectes olotins, RCR Bunka, tornarà a organitzar les xerrades del Programa Obert, amb Enric Palau, fundador del Sònar, i l’arquitecte japonès Junya Ishigami, a més de dues exposicions que tindran lloc a RCR La Vila, el centre de recerca i d’experiència de l’espai que tenen a la Vall de Bianya.
A la segona meitat de l’any, la Sala Oberta acollirà una exposició sobre els treballs més significatius de la nova generació d’arquitectes de la Garrotxa.
Més enllà de les exposicions, Olot Arquitectura s’estendrà també al teatre, amb propostes com M.A.R., d’Andrea Díaz Reboredo, que trena la història d’una casa familiar i una reflexió sobre els espais i el seu significat. i Constructivo, sobre dos paletes il·lustrats que van començar a fer petites conferències teatralitzades en cases d’amics.
La delegació Garrotxa-Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Museu de la Garrotxa presentaran, del mes d’abril fins a l’agost, Repensem Olot de la mà dels infants, un projecte educatiu i participatiu sobre la ciutat i els seus espais vistos amb els ulls dels infants. A més, des del COAC organitzaran xerrades, rutes i tres exposicions.
De la mà de l’estudi UnParelldArquitectes i de l’arquitecta Belén Ramos, el programa també s’acostarà a la transformació dels jardins de la Muralla. A més, el despatx olotí també organitza una visita guiada a la Plaça Major d’Olot relacionada amb el projecte de reforma que els ha nominat als premis Mies van der Rohe i una ruta amb TPO vinculada al treball Alot Olot.
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, l’Observatori del Paisatge i el Parc Natural de la Zona Volcànica són altres organismes que impulsen activitats d’Olot Arquitectura, un programa que, a més, s’anirà actualitzant al llarg de l’any.
