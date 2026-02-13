L'artista gironí Edgar Massegú participa en un esdeveniment d'art de l'Índia
Massegú ha exposat a la setmana d'art Jaipur Art Week obres de materials reciclats
Dues grans escultures fetes amb materials reciclats i tèxtils amb colors llampants de l'artista gironí Edgar Massegú han participat en un esdeveniment rellevant d'art contemporani de l'Índia. Entre el 27 de gener i el 3 de febrer, la ciutat índia de Jaipur, i concretament el concorregut espai públic de Choti Chaupad, es va omplir de més de 450 obres d'autors d'arreu del món, entre els quals Massegú n'era l'únic representant català i espanyol.
L'artista gironí va crear les obres durant un mes de residència artística a la ciutat índia, utilitzant els materials de la zona. Una casa artesana de catifes va acollir-lo a les seves instal·lacions per produir l'obra, i li va facilitar materials.
Les peces han estat ubicades i exhibides completament a l’aire lliure a Choti Chaupad —un dels nodes socials i culturals més transitats de Jaipur—, generant un gran ressò entre residents, visitants i la comunitat artística internacional.
A més de la presència física de les obres, la participació de Massegú ha tingut repercussió digital i mediàtica: els continguts relacionats amb el seu treball acumulen més de 291.000 visualitzacions a l’Instagram cultural de la ciutat de Jaipur, consolidant l’impacte de la seva proposta a l’escena pública artística de la ciutat.
Massegú, creador que s'emmarca dins l'art experimental i els formats públics, va rebre l'any passat el primer premi d'escultura als Emirats Àrabs de la mà de Ras Al Khaimah, i aquest any ha estat seleccionat per la biennal d'art Visions of Catalonia, organitzada pel Consorci de Comerç.
