El projecte participatiu Canta Gran! torna a Girona i Figueres
El concert de cantaires majors de 60 anys se celebra diumenge a l'Auditori i l'1 de març a El Jardí
DdG
El projecte participatiu Canta Gran!, el gran cor format per persones majors de 60 anys amb l’acompanyament d’una formació de músics professionals, torna aquesta temporada a Girona i Figueres.
A l’Auditori de Girona, la Sala Montsalvatge acull aquest diumenge el concert. La proposta, que forma part del projecte Auditori Obert, comptarà amb cors convidats com la Coral Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia, la Coral Cantem i altres cantaires participants.
En el cas de Figueres, durant els mesos de febrer i març, prop de 200 cantaires, integrants d’una desena de corals de l’Empordà, participaran en aquesta experiència artística i comunitària. El projecte culminarà el diumenge 1 de març al Teatre El Jardí, amb un concert gratuït i obert a tothom.
El Canta Gran! compta amb la direcció musical de Montserrat Meneses i Montserrat Roset i la direcció escènica de Toni Viñals. El títol de l’espectacle d’aquesta edició és A la ciutat i narra com un petit mas fet amb pedres d’un riu esdevé, al llarg del temps, una metròpoli habitada per la gent més diversa, amb la composició musical de Carles Prat i lletra de Stefanie Kremser.
