‘La Reina del Flow’ encén Espanya: el fenomen de Netflix que salta de la pantalla a l’escenari aquest 2026
La gira està generant una onada a xarxes i mitjans, amb fans compartint dates, vídeos i cues virtuals per aconseguir entrades
‘La Reina del Flow’ no és només una telenovel·la: és un fenomen pop que ha traspassat pantalles. La sèrie colombiana, produïda per Caracol Televisión i convertida en un dels grans èxits en castellà a Netflix, combina drama, venjança i música urbana en una història que enganxa des del primer capítol. La protagonista, Yeimy Montoya, és una compositora de Medellín a qui ho arrabassen tot: després d’una traïció, passa anys a la presó injustament i torna amb una nova identitat per recuperar el que és seu i ajustar comptes amb Charly Flow, l’home que li va robar la música i la fama.
El que fa especial aquest show és que no es limita a “celebrar la sèrie”: converteix l’univers de ‘La Reina del Flow’ en una experiència en directe on el públic pot cantar i ballar els temes que han marcat la trama, com si la banda sonora sortís literalment de la pantalla. És, en essència, una telenovel·la transformada en concert: emoció, personatges icònics i hits urbans en format espectacle.
Concerts, dates, entrades i preus
La gira musical torna el 2026 amb els seus rostres més reconeixibles: Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow), Andrés Sandoval (Juancho) i Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), entre d’altres. El tour passarà per 10 ciutats espanyoles entre juny i juliol, amb algunes parades destacades:
- Alacant: 13 de juny (inici de gira)
- Madrid: 2 de juliol
- Fuengirola (Màlaga): 5 de juliol
- Barcelona: 11 de juliol (Palau Sant Jordi)
Les entrades ja estan a la venda i els preus van dels 30 € als 90 €, segons zona i recinte. Es poden comprar a través de Ticketmaster, on també apareixen la resta de dates i la informació completa del tour.
