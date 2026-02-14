El festival Neu! tanca la dotzena edició amb 6.000 assistents i un 88% d'ocupació
El 90% de les activitats de pagament han exhaurit localitats
El festival Neu! va tancar divendres, amb un ple de Valeria Castro a l’Auditori de Girona, la dotzena edició amb més de 6.000 assistents. En dos mesos i mig de programació, la cita s’ha desplegat en una desena d’espais de Girona i Salt, amb 25 activitats i concerts repartits en catorze dates i artistes com Els Pets, Tarta Relena, Maria Hein, Mujeres o Anna Andreu.
Segons l’organització, el festival gironí ha registrat “xifres d’ocupació històriques”: el 90% de les activitats de pagament han exhaurit localitats i s’ha assolit un 88% d’ocupació total d’aforament.
A més de l’apartat estrictament musical, la quarta edició del Neu! PRO ha consolidat un espai professional fins ara inexistent a la ciutat de Girona, amb trobades sectorials, espais de reflexió i connexió entre artistes i indústria.
Més enllà del festival
A banda del festival, el 2025 també ha estat un any d’expansió per a la productora. S’ha inaugurat La Casa del Neu!, un nou espai de creació, producció i trobada artística.
Paral·lelament, la productora treballa en les produccions i imminents llançaments de Minibus Intergalàctic, Ypnolis, Nina Pagès i Eli Rodríguez.
