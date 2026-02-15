Lletres
Eusebi Ayensa, guardonat amb el Premi Nacional de Traducció de Grècia
L’hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa Prat ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Traducció 2025 de Grècia per la seva monumental versió en català de la Poesia Completa de Konstantinos Kavafis. Ayensa s’ha endut el premi que atorga el govern grec en la categoria de millor traducció d’una obra grega a llengua estrangera ex aequo amb Khaled Raouf per la traducció a l’àrab d’una obra teatral de Iàkovos Kambanellis.
L’empordanès ha dedicat vuit anys a adaptar al català tota l’obra poètica del gran poeta grec, tant els poemes canònics com els versos que restaven tancats a l’arxiu Kavafis d’Atenes, un ambiciós projecte que entre altres reconeixements també li va valdre fa uns mesos el premi Aurora Bertrana de traducció dels Premis Literaris de Girona.
Pel jurat del premi grec, el treball del figuerenc «ofereix una nova traducció, caracteritzada per la immediatesa i per evitar recursos lingüístics artificiosos, ja que el seu propòsit és acostar el lector català contemporani al poeta. El minuciós estudi de les notes i dels arxius del poeta determina la manera com tradueix: es tracta d’una versió excel·lent, fidel a l’original i, alhora, una interpretació sòlidament fonamentada».
Editada en dos volums per Flâneur, la traducció d’Ayensa actualment està descatalogada, però Proa la reeditarà aquest 2026.
