La Black Music Big Band celebra els 10 anys entre convidats

Ramon Mirabet i Miquel Abras són alguns dels artistes que es van sumar a la celebració

DdG

Girona

La Black Music Big Band va celebar dissabte els seus deu anys amb un concert especial a la sala La Mirona de Salt. La cita va unir els infants i joves integrants del projecte educatiu i social amb artistes convidats com Miquel Abras, Ramon Mirabet, Genni Knows, Albert Fort (Di-Versiones) o Pau Marquès (Umpah-pah). La cita formava part de la programació del Black Music Festival.

La idea inicial del projecte era que acollís alumnes d’entre 16 i 25 anys, però les continuades peticions d’alumnes de 8 i 9 anys que demanaven entrar a la banda va fer-los plantejar d’engrossir el projecte només un any i mig després d'haver-lo posat en marxa. Entrat el 2026, el projecte exhibeix múscul: més enllà de les dues bandes -la Black Music Big Band Junior (de 9 a 15 anys); la Black Music Big Band (de 16 a 25 anys)- també s’ha format el Black Music Choir, amb veus a cappella. A més, hi ha una quarta pota educativa sorgida amb l’associació Girona Est, on participen per promoure aquest gènere a estudiants de Vila-Roja i Font de la Pólvora.

