Joan Dausà portarà la seva 'party' al festival Sons del Món de Roses
El cantautor presentarà el disc 'Immortals' en una de les poques cites que tindrà la gira
Joan Dausà actuarà a la ciutadella de Roses la nit del 8 d'agost dins del festival Sons del Món. Així ho ha anunciat la mostra musical aquest dilluns al matí en el tercer avançament de la programació que oferirà a l'estiu. Fins ara, ja s'havien anunciat les actuacions de Pablo Alborán, Sergio Dalma i Lax'n'Busto. Dausà actuarà a Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals', que publicarà el 10 d'abril. Des de fa unes setmanes el seu públic ja pot escoltar un dels senzills que formarà part de l'àlbum 'Welcome to my party'. El concert de Roses serà una de les poques parades que farà el cantautor en la gira de presentació del nou disc i les entrades ja estan a la venda des del mateix web del Sons del Món.
Per a la gira 'Immortals', Joan Dausà ha preparat una posada en escena de gran format a escala tècnica i visual. Els organitzadors del festival asseguren que serà un salt endavant en la carrera de l'artista, que arriba després d'omplir el palau Sant Jordi de Barcelona i el de Vistalegre de Madrid en un mateix any. La gira d'aquest estiu, però, serà en un format comprimit, ja que només farà deu concerts de presentació al llarg de l'any. El de Roses, en serà un.
D'aquesta manera, el concert del 8 d'agost de Dausà a Sons del Món se suma als de Pablo Alborán, que presentarà el disc 'KM0' el 25 de juliol i que serà l'única actuació de l'estiu a Catalunya. Sergio Dalma també formarà part del cartell d'enguany del festival empordanès, on presentarà el disc 'Ritorno a via Dalma' i Lax'n'Busto celebrarà els 40 anys a la ciutadella de Roses.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Els principals carnavals de la Costa Brava resisteixen tot i les amenaces del temps
- Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària