Mor Robert Duvall, actor d'El padrí' o 'Apocalypse Now', als 95 anys
Robert Duvall, aclamat actor de pel·lícules icòniques com Apocalypse Now i El Padrí, va morir la nit de diumenge als 95 anys a casa seva, a Middleburg (Virgínia), envoltat dels seus familiars, va informar aquest dilluns la seva vídua, Luciana Duvall.
“Ahir ens vam acomiadar del meu estimat marit, un amic molt volgut i un dels millors actors del nostre temps. En Bob va morir en pau a casa seva, envoltat d’amor i consol. Per al món, era un actor guanyador de l’Òscar, un director i un narrador. Per a mi, ho era tot”, va escriure l’esposa de Duvall, d’origen argentí, en un emotiu comunicat a Facebook.
L’intèrpret, nominat set vegades als Òscar i guanyador per encarnar un rodamon, excantant de country, a Tender Mercies (Gràcies i favors) (1983), va tenir una extensa trajectòria: primer als escenaris, després a la televisió i, més tard, al cinema, on va deixar empremta amb papers que han marcat la història del setè art.
“La seva passió pel seu ofici només era comparable al seu profund amor pels personatges, un bon menjar i la seva capacitat de conquerir el cor. En cadascun dels seus molts papers, en Bob ho va donar tot pels seus personatges i per l’autèntica essència humana que representaven”, va dir la seva vídua en el missatge, acompanyat d’una fotografia de tots dos.
Segons Luciana Duvall, la seva dedicació a l’art deixa al públic “una cosa duradora i inoblidable”.
“Gràcies pels anys de suport que vau brindar a en Bob i per donar-nos aquest temps i privacitat per celebrar els records que ens deixa”, va afegir.
Robert Duvall, nascut a San Diego el 5 de gener de 1931, va debutar al cinema amb Matar un rossinyol (Robert Mulligan, 1962), alhora que mantenia els seus papers televisius.
El seu paper com a “conseller” de la família Corleone a la saga de El Padrí (Francis Ford Coppola, 1972), que li va valer la seva primera nominació a l’Òscar, i a El Padrí II (1974) el va catapultar a la fama internacional.
Amb Ford Coppola repetiria com el tinent coronel Kilgore a Apocalypse Now (1979). La seva ara llegendària frase: “M’encanta l’olor del napalm al matí” es va convertir en una de les més cèlebres de la història del cinema.
A més d’un Òscar, Duvall va aconseguir un premi BAFTA, quatre Globus d’Or, dos Emmy i un premi SAG del Sindicat d’Actors de Cinema.
El 2005, va rebre la Medalla Nacional de les Arts de mans del llavors president George W. Bush a la Casa Blanca.
Entre les seves últimes aparicions a la pantalla hi ha els films estrenats el 2022 a la plataforma Netflix: Hustle (Garra) i The Pale Blue Eye (Els crims de l’acadèmia).
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula