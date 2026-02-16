Pedro Burruezo presenta en un documental la vida d'Abu Bakr, el savi oblidat de Tortosa
La producció coincideix amb els 900 anys de la mort del poeta, jurista i asceta, que va morir a Alexandria el 1126
El músic ganxó Pedro Burruezo ha tret a la llum la vida i llegat del savi Abu Bakr de Tortosa amb un documental produït quan se celebren 900 anys de la seva mort. Amb el títol Abu Bakr de Tortosa, 900 anys de la seva mort, ningú no és profeta a la seva terra, fa un repàs d'un gran erudit nascut a Tortosa el 1059 i mort a Alexandria el 1126. Fou poeta, jurista, asceta i va ser un gran viatger, a qui se li coneixen una trentena d'obres poètiques de temes ben diversos,entre les quals La llanterna dels prínceps, que va servir d'influència del cèlebre El príncep de Maquiavel. En l'àmbit de la poesia, és conegut per Absència, que han musicat diversos artistes contemporanis, entre els quals el mateix Burruezo a l'EP La reina de Siurana publicat el 2022 amb la Nur Camerata.
Burruezo, amb una trajectòria de més de 40 anys dedicada a la múscia, ha dirigit la vessant artística del documental, mentre que Francesc Esteva se n'ha encarregat del vessant tècnic, i Mercè Diago ha produït i revisat els textos. Al llarg de l'hora de metratge, apareixen historiadors com Dolors Bramon i Marc Oliveras, que aporten context històric; i poetes (Miquel Àngel Llorenç) i músics (Arturo Gaya, Pedro Burruezo) que s'han inspirat en les obres del tortosí i expliquen la vàlua de la seva obra. També tenen veu líders del diàleg interreligiós (Francesc Torradeflot) i artesans andalusins (Mohamed Ventura).
A més, el documental té una banda sonora de luxe composta per peces creades ex professo pel propi Burruezo, peces ja editades de la Nur Camerata i cançons i videoclips d'Arturo Gaya, que ha dedicat un disc a musicar el poeta de Tortosa. L'objectiu del documental és, indiquen els creadors, "ambiciós": el propòsit de revisitar la figura d'Abu Bakr de Tortosa, no és només una reivindicació de la seva obra, sinó que també pretén reivindicar aquest Al-Ándalus que la història ens ha negat i una esperança per a un futur pluricultural i dialogant.
El poeta modest
Abu Bakr va néixer a Tortosa el 1059 dins el període de Taifes de l'Al-Ándalus, i va tenir una formació multidisciplinària que es va veure reflectida a la seva obra. A través dels seus viatges a Damasc o Bagdad va arribar a tenir un coneixement molt profund de les arrels de l'Islam. A més, és autor de la frase "Que pobre és l'home que només té diners".
El documental, que es pot veure a la plataforma Youtube, s'ha gravat entre Sant Feliu de Guíxols i Tortosa. Actualment, està en procés de distribució a festivals, televisions i fires medievals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Els principals carnavals de la Costa Brava resisteixen tot i les amenaces del temps