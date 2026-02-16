Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga metgesdesapareguda Blanesesquerda CastellfollitSalvador IllaGirona - Barçacarnavals
instagramlinkedin

La preestrena de 'Balandrau, vent salvatge' fa vibrar Camprodon, que reviu la tragèdia i la solidaritat 25 anys després

El director Fernando Trullolls destaca que era important "retornar" la història a la gent des del "respecte"

L'elenc d'actors, Josep Maria Vilà i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, al photocall.

L'elenc d'actors, Josep Maria Vilà i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, al photocall. / Lourdes Casademont (ACN)

Lourdes Casademont / ACN

Lourdes Casademont / ACN

Camprodon

El cinema del Casal Camprodoní ha acollit aquest dilluns la preestrena de 'Balandrau, vent salvatge' on s'explica la tragèdia viscuda fa 25 anys a aquesta muntanya. Deu excursionistes van perdre la vida per culpa d'una forta tempesta -torb- que els va agafar per sorpresa. Aquell accident va commoure la comarca i avui s'ha homenatjat a les víctimes i a tothom que va ajudar en el rescat. "Aquesta història us pertany", ha afirmat el director, Fernando Trullols, davant d'un públic emocionat. Entre els assistents, hi havia Josep Maria Vilà, l'únic supervivent. Ha vist el film des d'una butaca, juntament amb cossos d'emergència, familiars, autoritats i gent del poble que han assistit a l'estrena. Abans del visionat, s'ha fet un minut de silenci.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents