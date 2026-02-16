La preestrena de 'Balandrau, vent salvatge' fa vibrar Camprodon, que reviu la tragèdia i la solidaritat 25 anys després
El director Fernando Trullolls destaca que era important "retornar" la història a la gent des del "respecte"
El cinema del Casal Camprodoní ha acollit aquest dilluns la preestrena de 'Balandrau, vent salvatge' on s'explica la tragèdia viscuda fa 25 anys a aquesta muntanya. Deu excursionistes van perdre la vida per culpa d'una forta tempesta -torb- que els va agafar per sorpresa. Aquell accident va commoure la comarca i avui s'ha homenatjat a les víctimes i a tothom que va ajudar en el rescat. "Aquesta història us pertany", ha afirmat el director, Fernando Trullols, davant d'un públic emocionat. Entre els assistents, hi havia Josep Maria Vilà, l'únic supervivent. Ha vist el film des d'una butaca, juntament amb cossos d'emergència, familiars, autoritats i gent del poble que han assistit a l'estrena. Abans del visionat, s'ha fet un minut de silenci.
