El Sismògraf atorgarà dues beques per formar joves en gestió cultural
La convocatòria està adreçada a joves d'entre 18 i 25 anys i té 900 euros de dotació per participant
L'Ajuntament d'Olot, a través del Festival Sismògraf, ha obert una nova convocatòria de les Beques Stalkers, que ofereix a dos joves un període de dos anys de formació en gestió cultural. L'objectiu és que al final de la formació organitzin un projecte d'arts vives per al seu municipi.
La convocatòria de la Beca Stalkers ja està oberta i els participants, que han de tenir entre 18 i 25 anys i ser residents a la Garrotxa, podran presentar-se fins al 27 de febrer a les 14 hores.
Els dos guanyadors rebran 900 euros cadascun i podran formar-se en curadoria d'arts escèniques amb l'acompanyament de creadors, gestors i altres agents del sector cultural català.
El projecte Stalkers Catalunya està impulsat per diversos festivals d’arts vives d’arreu de Catalunya: el Festival Sâlmon de Barcelona, el Festival Sismògraf d’Olot, el Festival TNT de Terrassa, Festival Eufònic i Nilak, ambdós de les Terres de l’Ebre. A més, compta amb la participació del Festival Eufònic i amb la complicitat d’una desena d’ajuntaments catalans.
El jurat estarà integrat per un tècnic de joventut, un tècnic de cultura i un membre de l’equip de producció del Sismògraf.
Dos anys de formació
Les persones seleccionades rebran una formació que s'allargarà dos anys. Durant el primer any faran estades de tres dies en cada un dels 5 festivals impulsors del projecte: Sâlmon de Barcelona, Sismògraf d’Olot, Eufònic i Nilak de Terres de l'Ebre i TNT de Terrassa. Estaran acompanyats de creadors i creadores, gestors i gestores culturals i descobriran les programacions dels festivals, compartiran coneixements al voltant de la tasca de curadoria, programació, models organitzatius i gestió cultural. El segon any idearan una proposta d'arts vives per al seu municipi i la portaran a terme amb l'ajuda amb un tècnic municipal dels equipaments culturals implicats.
