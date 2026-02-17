Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Japó reconeix el fotògraf Hisao Suzuki per bastir ponts amb Catalunya

El prestigiós arxiu de fotografia d'arquitectura del nipó està custodiat per la Fundació RCR Bunka dels arquitectes olotins RCR

El reconeixement a Hisao Suzuki al Consolat de Barcelona.

El reconeixement a Hisao Suzuki al Consolat de Barcelona. / Fundació RCR Bunka

A.C.

Olot

El Govern del Japó ha distingit el fotògraf Hisao Suzuki, resident a Catalunya des de fa dècades, per fer de pont entre Catalunya i el seu país i per l'aportació a la fotografia d'arquitectura. La cerimònia, celebrada al Consolat General del Japó a Barcelona, va estar presidida per Akiko Shikata, cònsol general del Japó a Barcelona, i va comptar amb la presència de Mona Tellier, esposa de Hisao Suzuki, que va acompanyar el fotògraf en aquest reconeixement institucional.

Nascut a Yamagata (Japó) l’any 1957, Hisao Suzuki es va graduar a l’Escola de Fotografia de Tòquio el 1979. Va arribar a Barcelona l'any 1982 atret per l'obra d'Antoni Gaudí, i des de llavors ja no se n'ha mogut. Especialitzat en fotografia d'arquitectura, el seu arxiu es considera un dels més rellevants d'arquitectura contemporània a escala mundial. Comprèn prop de 46.000 fotografies i arxiu originals que l'any 2021 va donar a la Fundació RCR Bunka, gestionada pels arquitectes olotins RCR amb l'objectiu de garantir-ne la difusió i preservació.

El 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria i contribució cultural.

