Pinpilinpussies i Los Tiki Phantoms, al novè Ferrish Fest

La cita en record al músic Ferran Bonet se celebrarà aquest dissabte a la sala La Mirona

Pinpilinpussies, en una imatge promocional.

Alba Carmona

Salt

La novena edició del Ferrish Fest, el festival sense ànim de lucre que organitza l'Associació Ferrish Fest organitza en honor al músic saltenc Ferran Bonet, se celebrarà aquest dissabte a sala La Mirona de Salt. La cita en record al baixista de l'escena punk-rock gironina, que havia tocat amb grups com Without o Bullitt i va morir el 2015, estarà encapçalada per Pinpilinpussies.

També formen part del cartell els madrilenys Fuet!; Los Tiki Phantoms, uns clàssics de l'escena surf-rock; els alemanys The Pill i Reysombra com a representació gironina.

Los Tiki Phantoms.

Los Tiki Phantoms.

Música i germanor

Nascut l’any 2017 de la mà d’amics i familiars de Bonet, el Ferrish Fest s’ha consolidat amb els anys com un espai de trobada intergeneracional on conflueixen actitud punk, amistat i música en directe. Des del 2018, el festival se celebra a Salt, unint talent local, estatal i europeu en una jornada intensa i carregada de significat.

A més de les cinc bandes i del dj Dani HxC, al festival hi haurà representació de la plataforma Hardcore Hits Cancer, que s'encarrega d'ajudar anímicament i econòmicament els malalts oncològics amb festes, concerts i venda de marxandatge.

Les entrades anticipades valen 25 euros, i 28 si es compren a taquilla.

