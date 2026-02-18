El centenari de Modest Cuixart entra al Museu Picasso
L'equipament enceta un cicle de conferències centrat en el vessant internacional de l'artista palafrugellenc
A.C.
La commemoració del centenari del pintor Modest Cuixart va entrar ahir al Museu Picasso de Barcelona. El museu barceloní va encetar un cicle de conferències centrat en les relacions internacionals de l'artista palafrugellenc, figura clau de l’avantguarda catalana i europea de la segona meitat del segle X.
L'any del Centenari Cuixart, impulsat conjuntament per la Fundació Cuixart i l'Ajuntament de Palafrugell, on l'artista va viure durant dècades, desplega entre el 2025 i el 2026 un programa d’activitats que combina propostes expositives, iniciatives educatives i accions de projecció exterior per acostar l’obra i la figura de Cuixart a la ciutadania, enfortir la identitat artística de Palafrugell i generar noves complicitats amb institucions culturals del país i de l’àmbit internacional.
Després d'un primer cicle de conferències a Girona i d'una exposició al Museu Carmen Thyssen Andorra, ara és el torn de Repensar Cuixart avui. Una perspectiva internacional, a Barcelona.
El cicle de ponències, que va arrencar ahir amb el mateix director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon, com a ponent, abordarà fins al 17 de març l'aportació exterior a l'obra de Cuixart i la projecció internacional que va tenir, dels anys de formació a París i Lió fins al premi, l'any 1959, a la Biennal de São Paulo, per davant d’artistes com Bacon i Burri, passant per l'exhibició de la seva obra en museus com el Guggenheim, la Tate, el MoMA i l'Smithsonian.
