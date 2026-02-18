David Aparicio, finalista als premis Carles Rahola de Comunicació Local
El fotògraf opta al premi a millor fotografia per una imatge publicada a "Diari de Girona"
El fotògraf David Aparicio ha estat seleccionat com a finalista a la categoria de millor fotografia als premis Carles Rahola de Comunicació Local per una imatge publicada a Diari de Girona. Amb el títol Aturada descomunal, la foto capta un instant precís i impactant d'un partit de futbol entre el Girona FB i el Sevilla, amb el porter Ørjan Nyland rebent l'impacte de la pilota. Aparicio competirà amb Pere Duran per la fotografia Estany desbordat publicada a La Vanguardia. La gala d'entrega dels premis de la dissetena edició tindrà lloc el 26 de febrer a les 20 h a l'Auditori de Girona.
En la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, el jurat ha seleccionat dues finalistes: Mariona Ferrer per un conjunt d'articles presentats i publicats al diari Ara i a la revista Arrels sobre el compromís informatiu local; i Carmina Solano per El crim de Can Tita, més de vuitanta anys de fum publicat a Som del Pont. La revista del barri sobre un succés poc conegut al Pont Major.
En la categoria de millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio (Premi Miquel Diumé), el jurat ha escollit Yolanda Aguilar, Manel Cerdà, Abel Espinosa, Carlos Ribas i Jordi Rodríguez per Les històries de l'avi Pere emès a Ràdio Palamós; Salvador Coromina, Miquel Curanta, Adrià Pujol, Martí Saguer i Toni Sellas per Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà; i Oriol Mas, Saïd Sbai, Arnau Vila i Pau Villafañe per l'Especial Dia de la Música emès a Girona FM en directe.
El millor treball informatiu o divulgatiu en televisió nomina Xavier Brichs i Begoña Grigelmo per La bona mort, un 30 minuts de TV3; i Oriol Alayrach, Alba Martínez, Sandra Ros i Kilian Soler per la sèrie de reportatges sobre la fossa comuna del cementiri de Girona emesos als Telenotícies de TV3.
Dins la categoria de millor informació digital, el jurat ha seleccionat com a finalistes a Neus Aldeguer i Teresa Turiera-Puigbò pel pòdcast El dia que el sol va sortir dues vegades; i Erika Zárate per El retrat viu del riu: les veus del Fluvià, un projecte d'informació digital interactiva de Resilience Earth.
Pel que fa a la categoria de millor iniciativa de comunicació institucional, el jurat escull com a finalistes Miquel Martí i Francesc Fusté per Cartografies del saber marítim: 25 anys, 25 mirades de la Universitat de Girona; i María José Velasco per la Campanya commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental 2025 de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques.
Pel que fa al premi a millor projecte de comunicació periodística i a la beca dels premis convocada per l'Ajuntament de Girona, han quedat deserts perquè no s'hi ha presentat cap proposta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada