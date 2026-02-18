L'informe amb què Girona vol millorar les seves polítiques culturals
El document sobre drets culturals s'ha gestat al Consell de les Arts i la Cultura, òrgan reinstituït un any enrere
Facilitar l'accés a la cultura, fer-la més diversa i obrir-la a la participació ciutadana. Aquests són alguns dels reptes que el Consell de les Arts i la Cultura de Girona (CACGI) subratlla a l'Informe Anual 2025 de drets culturals que s'ha presentat aquest vespre a El Modern. En un acte en format de taula rodona oberta que comptava amb agents de cultura i membres de l'equip de govern com el regidor de Cultura Quim Ayats, s'han desgranat alguns dels reptes, diagnòstics i propostes per millorar les polítiques culturals municipals.
Entre els principals reptes, hi ha el de millorar l'accessibilitat reforçant els vincles entre la ciutadania i les institucions culturals. A més, l'informe també proposa incorporar "més diversitat" i reconèixer les pràctiques artístiques com a una eina de benestar. "Els drets culturals només poden ser efectius si van acompanyats de recursos i compromís polític sostingut", indica el document.
Amb l'elaboració dels informes anuals, el CACGI pretén establir un sistema cultural "que reflecteixi la pluralitat de la ciutadania i garanteixi el ple exercici dels drets culturals per a tothom".
Participació i anàlisi
El Consell s'ha constituït fa un any, reprenent una trajectòria iniciada el 2008 i interrompuda el 2014. Està format per una vintena de membres, conformats per representants dels grups municipals, membres del sector cultural i d'altres àmbits. El regidor de Cultura i tinent d'alcaldia Quim Ayats n'ostenta la presidència. Durant aquest any de represa, s'ha establert el pla de treball per aprovar un document de referència que inspiri les polítiques culturals i sigui un espai de participació i anàlisi.
