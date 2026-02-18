Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maria Jaume publica per sorpresa 'Sant Domingo Forever', avançament del quart disc que surt el 27 de febrer

La cançó reivindica les festes patronals i es presentarà en directe, per primera vegada, el 21 de març a l’Auditori de Girona

Maria Jaume, al festival Tingladu / Jordi Pujolar (ACN)

Cesc Núñez (ACN)

La cantautora mallorquina Maria Jaume ha publicat per sorpresa el senzill 'Sant Domingo Forever', que dona nom al seu quart àlbum, previst per al 27 de febrer. La peça aprofundeix en el vincle emocional amb Mallorca i, especialment, amb les festes patronals de Sant Domingo de Lloret de Vistalegre. L’artista presentarà el nou treball en directe per primera vegada el 21 de març a l’Auditori de Girona.

Després d’'Amor d’Ultramar', Maria Jaume continua explorant l’univers personal i col·lectiu de l’illa amb una cançó que retrata les festes patronals com un parèntesi de la quotidianitat. El tema descriu aquests dies com un espai on la comunitat es retroba i comparteix una alegria col·lectiva, amb la voluntat de prolongar aquest estat més enllà del calendari festiu.

La producció torna a comptar amb Lluís Cabot (akaluigi) i les mescles de Joan Borràs (Oques Grasses), combinant una base pop amb elements de la tradició mallorquina, com castanyetes i tamborinos, integrats amb sintetitzadors, baixos i percussions.

