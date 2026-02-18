«La salut del cinema no és especialment bona, però la del cineclubisme sí»
El Cinemaclub Bescanó triplica el nombre de socis en cinc anys: de menys de 80 a 274
En aquest temps ha celebrat un centenar de sessions, amb ponents com Sergi López, Isaki Lacuesta o Estibaliz Urresola
El Cinemaclub Bescanó ha més que triplicat el nombre de socis en els seus primers cinc anys de vida. Nascut en les darreres fuetades de la pandèmia amb una vuitantena de socis, el cineclub celebra el cinquè aniversari aquest febrer amb 274 abonats i un centenar de sessions celebrades. En aquest temps, han passat pel Teatre de Bescanó, l'espai on tenen lloc les projeccions cada quinze dies, més de 200 ponents, entre directors, productors i entitats vinculades a la temàtica dels films, amb noms com Sergi López, Isaki Lacuesta, Josep Maria Civit, director de fotografia que ha treballat amb Brian De Palma.
"La salut del cinema no és especialment bona, però la del cineclubisme sí, perquè la gent troba a faltar l'experiència col·lectiva, comentar la pel·lícula un cop s'acaba", expliquen des de l'entitat. "Tot i que cada vegada tenim menys marge entre que una cinta s'estrena a les sales comercials i passa a les plataformes, a nosaltres les novetats ens funcionen, tenim la sala plena", afegeixen, tot i que també projecten clàssics, reposicions i fan sessions infantils i de cinema a la fresca a l'estiu.
A banda de públic del Gironès, atreu socis de Bàscara, Banyoles o fins i tot de Barcelona que aprofiten divendres per assistir a les sessions, camí de la segona residència. La clau de l'èxit, expliquen des del Cinemaclub Bescanó, és la combinació d'una cosa tan prosaica com la facilitat de trobar aparcament amb una bona programació, ja que cada projecció es complementa amb la participació de membres de l'equip del film, siguin directors, productors, actors o tècnics, per comentar el film. A més, hi ha la possibilitat després de compartir-hi un sopar, amb un format molt reduït.
També conviden especialistes o entitats vinculats al tema que aborda la cinta. És el cas per exemple de Turno de guardia, la pel·lícula que Suïssa va enviar els Oscars, i que aborda un torn de guàrdia al servei d'urgències d'un hospital: en la projecció de fa uns dies, van aconseguir que la directora, Petra Biondina Volpe, els fes la presentació en línia, i després de la projecció, un grup d'infermeres d'urgències va explicar la seva experiència.
"Al principi ens costava més portar ponents, però un cop ens comencen a conèixer i veuen que per aquí hi ha passat gent com Mikel Gurrea (Suro) o Estibaliz Urresola (20.000 especies de abejas), tot és més fàcil", expliquen des del Cinemaclub Bescanó, que divendres ha convidat la cineasta Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del cinema català, i la productora Mar Medir per projectar Frontera, el flamant premi Gaudí al millor film en català.
Coincidint amb el cinquè aniversari, el 5, 6 i 7 de juny el Cinemaclub Bescanó serà l'amfitrió de la XXI Trobada de cineclubs de Catalunya, Andorra, València i les illes Balears, una cita itinerant gestionada per la Federació Catalana de Cineclubs. Seran tres dies en què cineclubistes d’arreu del territori de parla catalana seran al poble per assistir a l'Assemblea de la Federació i compartir activitats lúdiques i culturals.
