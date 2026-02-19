El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural
Els actes començaran el 23 de febrer amb tallers, classes, concerts i conferències
La projecció de la pel·lícula còmica de cinema mut El maquinista de la general de Buster Keaton acompanyada de la banda sonora que oferirà en directe la pianista Montse Cases encetarà, el 23 de febrer, una setmana plena d'actes al Conservatori de música de Girona. La Setmana Cultural s'allargarà durant set dies amb una setantena d'activitats organitzades per la Diputació que inclouen concerts i conferències obertes al públic, i també tallers, jocs i classes magistrals.
Entre els actes hi haurà concerts a càrrec d'alumnes del centre que tindran lloc a diversos espais, entre els quals l'Auditori Viader de la Casa de Cultura, la Fundació Valvi o en aules del mateix Conservatori. Als recitals s'hi podrà sentir música Barroca o del Renaixement, però també música dels segles XX i XXI.
El primer recital a càrrec de Montse Cases, professora del Conservatori, té per títol La música del maquinista i tindrà lloc a l'Auditori Viader, on es projectarà la pel·lícula muda que enguany celebra un segle de vida.
Activitats per famílies
Entre els actes també hi ha recitals de piano per al públic familiar, com El conte d'en Mi, el pingüí que interpretaran alumnes d'elemental el 26 de febrer al Conservatori; o la proposta De la cuina al piano a càrrec d'alumnes de grau professional.
D'altra banda, una de les conferències obertes al públic e farà el 25 de febrer i girarà entorn de Clara Schumann.
També es faran tallers orientats a professorat extern que oferiran professionals com el pianista Ricardo Descalzo, classes magistrals, jocs i classes de percussió i dansa per l'alumnat i famílies.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya