El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural

Els actes començaran el 23 de febrer amb tallers, classes, concerts i conferències

Una classe de percussió per a famílies en l'edició de 2025 de la Setmana Cultural. / Diputació de Girona

Girona

La projecció de la pel·lícula còmica de cinema mut El maquinista de la general de Buster Keaton acompanyada de la banda sonora que oferirà en directe la pianista Montse Cases encetarà, el 23 de febrer, una setmana plena d'actes al Conservatori de música de Girona. La Setmana Cultural s'allargarà durant set dies amb una setantena d'activitats organitzades per la Diputació que inclouen concerts i conferències obertes al públic, i també tallers, jocs i classes magistrals.

Entre els actes hi haurà concerts a càrrec d'alumnes del centre que tindran lloc a diversos espais, entre els quals l'Auditori Viader de la Casa de Cultura, la Fundació Valvi o en aules del mateix Conservatori. Als recitals s'hi podrà sentir música Barroca o del Renaixement, però també música dels segles XX i XXI.

El primer recital a càrrec de Montse Cases, professora del Conservatori, té per títol La música del maquinista i tindrà lloc a l'Auditori Viader, on es projectarà la pel·lícula muda que enguany celebra un segle de vida.

Activitats per famílies

Entre els actes també hi ha recitals de piano per al públic familiar, com El conte d'en Mi, el pingüí que interpretaran alumnes d'elemental el 26 de febrer al Conservatori; o la proposta De la cuina al piano a càrrec d'alumnes de grau professional.

D'altra banda, una de les conferències obertes al públic e farà el 25 de febrer i girarà entorn de Clara Schumann.

També es faran tallers orientats a professorat extern que oferiran professionals com el pianista Ricardo Descalzo, classes magistrals, jocs i classes de percussió i dansa per l'alumnat i famílies.

TEMES

