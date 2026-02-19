Nits de Circ s'estrenarà a Palamós amb una trentena d'artistes internacionals
L'escenari a la plaça Sarquella del municipi baix-empordanès se suma als emplaçaments que el festival instal·larà a Besalú i Roses
El festival Nits de Circ estrenarà aquest estiu un escenari a la plaça Sarquella de Palamós, on oferirà quatre representacions entre el 26 d'agost i el 29 d'agost en un muntatge circular que tindrà capacitat per més d'un miler d'espectadors. Ja seran tres els emplaçaments on el festival desplegarà 14 representacions amb 8 atraccions cadascun amb una trentena d'artistes internacionals, sumat als Jardins del Molí de Besalú i la Ciutadella de Roses. Entre les estrelles que desplegaran les seves habilitats hi haurà el grup de trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el primer premi al Festival de Circ de Monte-Carlo; Arlette Gruss, Bouglione, Knie o Krone. El director artístic de l'espectacle, Genís Matabosch, farà de mestre de cerimònies.
El festival començarà el 12 d'agost a Besalú, amb una representació diària fins al 15. El 18 d'agost es traslladarà a la Ciutadella de Roses, on farà sis funcions fins al 23 d'agost. Palamós serà l'últim emplaçament on farà estada, amb quatre funcions entre el 26 i el 29 d'agost. Totes les representacions es faran a les 21.30 h i totes les funcions tindran una capacitat per 1.300 localitats.
L'espectacle d'aquest any serà nou, sense entreacte i d'una hora i mitja de durada. Tindrà l'acompanyament musical en directe de la Paris Circus Orchestra.
Escenari sota les estrelles
Enguany el festival farà rècord de participants en la pista i tindrà artistes arribats de 8 països: el malabariste xilè Mikhail Milla, l'equilibrista austríac Stefan Dvorak, el pallasso portuguès César Dias o el duo acròbata de cintes aèries hongarès Duo Kriko, a més dels trapezistes Flying Caballero, passaran pels tres escenaris.
L'escenari per on passaran aquests professionals serà una graderia circular amb una pista concèntrica amb butaques individuals, amb representacions que es faran en una hora del dia que permetrà jugar amb la penombra i efectes de llum a les actuacions. Davant del circ també hi haurà un village pensant per amenitzar els minuts previs i posteriors a l’espectacle.
