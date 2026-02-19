El XV Memorial Pere Rodeja reconeix la periodista saltenca Eva Vàzquez
Les llibreteres Carla i Laia Arce, de la Mitja Mosca de Badalona, reben el reconeixement a l'ofici
La periodista saltenca Eva Vázquez i les llibreteres Carla i Laia Arce, de la llibreria Mitja Mosca de Badalona, són les guanyadores del XV Memorial Pere Rodeja. Els guardons, organitzats pel Gremi de Llibreters de Catalunya en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí (1931-2009), en Pere de la Geli, s’entregaran dijous 26 de febrer al Sunset Jazz Club de Girona.
Vázquez, periodista d’El Punt Avui i col·laboradora d’altres publicacions, ha estat reconeguda amb el premi a la divulgació del món dels llibres i les llibreries, un guardó que ja tenen escriptors com Rafel Nadal i Josep Maria Fonalleras i periodistes com Anna Guitart o Marc Giró. Amb una trajectòria a cavall entre el periodisme, la crítica literària i l’art, també ha publicat llibres i treballat en projectes expositius. Actualment comissaria la propera edició del Festival MOT de Girona i Olot.
Pel que fa al premi a l'ofici, seguint l’exemple del llibreter de la Geli, «exemple i mestre en l’ofici de la llibreria», el memorial ha reconegut les germanes Carla i Laia Arce Masià, que des de la llibreria Mitja Mosca de Badalona promouen «la cultura des de la proximitat i amb molta empenta per fer un munt d’activitats que creen vincles amb la ciutat», alhora que ofereixen «des d’un espai bonic i acollidor, una atenció personalitzada i una selecció de fons àmplia i acurada». Les Arce prenen el relleu de llibreteres com Irene Bonet, de la llibreria El Drac d’Olot; Gemma Garcia, de Vitel·la, o Irene Tortós-Sala, de L’Altell de Banyoles.
El jurat d’enguany estava format per Guillem Terribas, Anna Vilanova, Lluís Morral, Jordi Grau i Laia Regincós, amb Marià Marín fent de secretari amb veu, però sense vot.
