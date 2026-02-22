Girona rememora al Truffaut la tragèdia del Balandrau
El director Fernando Trullols es declara commogut en la presentació a la ciutat de la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge"
Jana Ribas
El cinema Truffaut de Girona es va omplir ahir a la tarda per a la presentació de Balandrau, vent salvatge, que va comptar amb la presència del director, Fernando Trullols, i dels productors Tono Folguera i Guille Cascante. La rebuda del film a Girona va ser especialment commovedora per a Trullols, que va estar acompanyat d’un públic que, segons ell, va viure les dues hores de la projecció d’una manera molt propera. Entre els assistents hi havia persones relacionades directament amb protagonistes dels fets de fa vint-i-cinc anys que retrata la pel·lícula, quan un torb va provocar la mort de deu persones al Pirineu català.
El director va agrair la calidesa amb què va ser rebut a la ciutat, i va destacar que ser al Truffaut significava la suma de milions de decisions i la implicació de centenars de persones. Trullols presentava la sessió del film de les 19.30h, però va fer un col·loqui amb els espectadors que l’havien vist en la sessió anterior. En aquest diàleg, va destacar que es tracta d’una pel·lícula que exigeix a l’espectador, perquè obliga a mirar de cara no només a la vida, sinó també la mort.
Es tracta d’una pel·lícula «molt vivencial», va dir, pensada per gaudir-la sense pors envers la muntanya, ja que, com va assenyalar, «no va d’això». L’objectiu, va afegir, no és generar una sensació de perill, sinó més aviat convidar l’espectador a una reflexió sobre la relació humana amb l’adversitat i la natura.
Una bona rebuda
El llargmetratge, que marca el debut de Trullols en la direcció, ha registrat la segona millor mitjana per sala el dia de l’estrena, segons la productora. Trullols va celebrar aquesta rebuda i va destacar l’orgull per la feina feta tant per part de l’equip de producció com per part dels implicats en els fets. Tot i aquest reconeixement, va subratllar que el seu principal desig és sumar-se a l’altaveu dels supervivents i a la memòria dels familiars, tal com va explicar al Diari de Girona. El seu objectiu també és que més espectadors puguin empatitzar amb aquesta història, ja que, com va apuntar, «tots tenim un Balandrau».
El llargmetratge recrea els esdeveniments de la tarda del 30 de desembre de 2000, quan un grup d’excursionistes va veure’s sorprès per un torb al Balandrau. De les vuit persones que pretenien fer el cim, només en va sobreviure una, Josep Maria Vilà (interpretat per Álvaro Cervantes), que va passar dues nits al ras en condicions extremes fins a ser rescatat l’1 de gener del 2001.
Aquests fets, que van marcar un abans i un després en els protocols de rescat a Catalunya, van ser documentats pel meteoròleg Jordi Cruz al seu llibre Tres nits de torb i un Cap d’Any (2018). Tres anys més tard, el documental Balandrau, infern glaçat, dirigit per Guille Cascante, va donar veu al testimoni de Vilà, el sobrevivent de l’accident. Quan va sorgir el projecte de portar els fets a la ficció, Fernando Trullols va assumir la responsabilitat de donar-hi una nova mirada com un repte «preciós».
El rodatge, marcat per l’exigència i la dificultat de recrear el torb, es va realitzar en localitzacions com l’estació d’esquí de Boí Taüll, a causa de la falta de neu al Balandrau durant la producció. El resultat és una pel·lícula que, segons Trullols, busca sensibilitzar el públic sobre la realitat de l’accident.
