"Balandrau" arrasa als cinemes de Girona amb més de 4.500 espectadors en tres dies
El film, que també ha triomfat a tot Catalunya, ha superat "Cumbres borrascosas" i "Greenland 2" i té la segona mitjana per còpia (2.635 euros, amb només 81) a tot l'Estat
Balandrau, vent salvatge, la pel·lícula de Fernando Trullols que s'inspira en la tragèdia al Pirineu català que va commocionar tot un país fa 25 anys, ha arrasat aquest cap de setmana a la taquilla de tot Catalunya i, en especial, a la de Girona. El film ha sigut el més vist en tots els cinemes gironins que la projecten (Ocine Girona, Blanes i Platja d'Aro, Truffaut, Cines Figueres, Cines Olot, Cines Roses i Casal Camprodoní) amb més de 4.500 espectadors acumulats (a tot Catalunya han sigut uns 25.000) i més de 30.000 euros de recaptació (l'estimació a tot Espanya és d'uns 214.000).
Estrenada divendres, de seguida es va veure una resposta entusiasta entre els espectadors, semblant a la de la crítica. La pel·lícula, que relata la història d'un grup de muntanyencs que es van veure sorpresos per un torb, la pitjor tempesta de neu dels pirinencs catalans, el 30 de desembre de 2000, i la gesta dels bombers per a rescatar-los, ha sigut la vuitena més vista a tot l'Estat aquest cap de setmana amb només 81 còpies, la majoria, a més, a Catalunya. Per divendres que ve la seva distribuïdora, Filmax, ja treballa per atendre una ampliació de còpies i també de sales de projecció.
Localitats esgotades
De fet, ja aquest cap de setmana la bona resposta del públic ha provocat que alguns cinemes modifiquessin la programació sobre la marxa per atendre l'alta demanda de Balandrau. A Girona hi ha hagut sessions amb el cartell d'esgotades les localitats als Ocine i al Truffaut i així en moltes altres localitats. La gesta de la pel·lícula, que vol ser un homenatge a les víctimes i als Bombers que van col·laborar en el rescat, ha superat grans produccions de Hollywood com "Cumbres borrascosas", top 1 de taquilla a Espanya, Como Cabras i Greenland 2, els altres dos films que completen el podi de més vistos els darrers tres dies.
Només a Girona la pel·lícula de Trullols ha estat vista per més de 1.700 espectadors, convertint-la en un autèntic fenomen de masses. Àlvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez són els protagonistes principals d'una obra que es va presentar dilluns passat al Casal Camprodoní, sala que aquest cap de setmana també ha projectat, amb gran èxit, un film que toca molt de prop el municipi i tota la comarca. A tot l'Estat aquest cap de setmana han vist Balandrau, vent salvatge més de 27.500 espectadors.
L'èxit del film confirma Balandrau, vent salvatge com el nou fenomen del cinema català després del que els darrers anys han protagonitzat títols com Casa en flames i El 47.
