Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironapallissa Gironacoipús GironaOriol CardonaMèxictherians Barcelonaaccidents de trànsit
instagramlinkedin

Concerts

La Casa de Cultura aposta per una temporada musical més diversa

Amb la nova edició del cicle «El concert del divendres», arriben a Girona 11 propostes musicals que uneixen gèneres, veus i projectes emergents

Fotografies d'Alba Armengou, Dani López, Sandra Bautista i Quartet Vivancos, participants de la nova edició del cicle «El concert del divendres».

Fotografies d'Alba Armengou, Dani López, Sandra Bautista i Quartet Vivancos, participants de la nova edició del cicle «El concert del divendres». / Diputació de Girona

DdG

Girona

El pròxim 6 de març La Casa de Cultura de la Diputació de Girona presenta una nova edició del cicle musical El concert del divendres, i ho fa amb la cantautora Sandra Bautista, que encapçala una temporada que presenta una programació formada per onze propostes; des de la cançó d’autor, fins a la música clàssica o el jazz, es tracta d’una gran aposta per a la diversitat i pels artistes emergents.

Bautista, una de les veus prometedores de l’escena catalana, presentarà Intuir el tigre davant el públic gironí, un viatge sonor entre el folk llatinoamericà, la música brasilera i l'electrònica, sense perdre l'essència de la cançó d'autor. Però aquesta no es tracta de l’única cita esperada, una setmana més tard serà el torn del Quartet Vivancos, nascut a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), que oferirà un recorregut per Schubert, Debussy i Xostakóvitx

La programació comptarà amb noms com Núria Garcia Sales, Heura Gaya Escué i Arantxa Broto Martínez, que formen el trio Silvestres; també rebrà la visita de l’organista mallorquí Nofre Morey Munar, i gaudirà de projectes com Converses, un diàleg de solos entre el compositor i contrabaixista Jan Fité, i el violinista Bernat Bofarull.

Durant el mes de maig els divendres continuaran essent musicals gràcies a la compositora i cantant, Míriam Farré, que portarà Eclipsi a l’auditori de Girona, un treball que contrasta amb un altre artista de la programació; el pianista i compositor Benet Nogué. Entre la música d’arrel catalana i el rock progressiu, respectivament, la cirera del pastís arriba a la ciutat amb el jazz del duet format per Alba Armengou i Dani López, que també seran els encarregats de tancar el cicle musical.

Més que concerts

La Casa de Cultura també tindrà participació dins el Concurs Internacional de Música Maria Canals, amb un recital sorpresa d’un dels participants d’enguany, apropant d’aquesta manera, el talent pianístic internacional al públic local.

Notícies relacionades

A més, la programació d’aquesta temporada torna a tenir representació al festival Girona a Cappella amb l’actuació de Música Nua, que presentarà No em vinguis amb romanços, una revisió contemporània del cançoner popular dels Països Catalans.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents