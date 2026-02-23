Concerts
La Casa de Cultura aposta per una temporada musical més diversa
Amb la nova edició del cicle «El concert del divendres», arriben a Girona 11 propostes musicals que uneixen gèneres, veus i projectes emergents
DdG
El pròxim 6 de març La Casa de Cultura de la Diputació de Girona presenta una nova edició del cicle musical El concert del divendres, i ho fa amb la cantautora Sandra Bautista, que encapçala una temporada que presenta una programació formada per onze propostes; des de la cançó d’autor, fins a la música clàssica o el jazz, es tracta d’una gran aposta per a la diversitat i pels artistes emergents.
Bautista, una de les veus prometedores de l’escena catalana, presentarà Intuir el tigre davant el públic gironí, un viatge sonor entre el folk llatinoamericà, la música brasilera i l'electrònica, sense perdre l'essència de la cançó d'autor. Però aquesta no es tracta de l’única cita esperada, una setmana més tard serà el torn del Quartet Vivancos, nascut a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), que oferirà un recorregut per Schubert, Debussy i Xostakóvitx
La programació comptarà amb noms com Núria Garcia Sales, Heura Gaya Escué i Arantxa Broto Martínez, que formen el trio Silvestres; també rebrà la visita de l’organista mallorquí Nofre Morey Munar, i gaudirà de projectes com Converses, un diàleg de solos entre el compositor i contrabaixista Jan Fité, i el violinista Bernat Bofarull.
Durant el mes de maig els divendres continuaran essent musicals gràcies a la compositora i cantant, Míriam Farré, que portarà Eclipsi a l’auditori de Girona, un treball que contrasta amb un altre artista de la programació; el pianista i compositor Benet Nogué. Entre la música d’arrel catalana i el rock progressiu, respectivament, la cirera del pastís arriba a la ciutat amb el jazz del duet format per Alba Armengou i Dani López, que també seran els encarregats de tancar el cicle musical.
Més que concerts
La Casa de Cultura també tindrà participació dins el Concurs Internacional de Música Maria Canals, amb un recital sorpresa d’un dels participants d’enguany, apropant d’aquesta manera, el talent pianístic internacional al públic local.
A més, la programació d’aquesta temporada torna a tenir representació al festival Girona a Cappella amb l’actuació de Música Nua, que presentarà No em vinguis amb romanços, una revisió contemporània del cançoner popular dels Països Catalans.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit