El "gàngster" Dani el Rojo i Sebastià d'Arbó seran al cinquè Ceba Negra de Figueres
L'edició, que se celebrarà entre el 13 i el 15 de març a La Cate, se centrarà en la crònica negra i les llegendes de país
La cinquena edició del Festival Ceba Negra de Figueres portarà figures molt avesades a la crònica de successos, com són l'exatracador de bancs Dani el Rojo, que mantindrà una convers amb l'exagent de la Guàrdia Civil Enrique Gómez; així com el forense Narcís Bardalet o el periodista Sebastià d'Arbó. Enguany, se celebrarà entre el 13 i el 15 de març a La Cate i abordarà casos com els de La Vampira de Barcelona, els germans Orrit o Catalunya Misteriosa.
L'esdeveniment organitzat per La Ceba Films ha recuperat enguany el format de tres dies després de quedar-se en un dia en l'edició de l'any passat. En la roda de premsa on han assistit els organitzadors del festival i representants municipals, han presentat els primers convidats que passaran durant els tres dies de festival per la capital altempordanesa.
La programació començarà el dijous 12 de març amb la projecció d'El monstre de la Selva, el documental de Roger Usart sobre un rumor sobre un ser monstruós que va aterrir els veïns de la comarca durant els anys 60. L'endemà La Cate acollirà un dels plats forts del programa, amb la conferència que d'Arbó farà sobre Enriqueta Martí, coneguda com la Vampira de Barcelona, que va marcar la Barcelona de 1912. A continuació es projectarà la pel·lícula.
El dissabte 14 serà el torn del pòdcast La Nit Més Fosca, que tractarà el cas de Xavier Dupont de Ligonnès, conegut com El monstre de Nantes, a qui van acusar de matar la seva família el 2011 i va desaparèixer sense deixar rastre. A les 11 h, la xerrada Cacos i Serenos, La Catalunya Quinqui enfrontarà Dani El Rojo, una de les veus que millor ha narrat el període de la història dels 80 i 90 a Catalunya en l'auge deliqüencial; i l'exagent de la Guàrdia Civil Enrique Gómez. Precisament, l'exagent serà qui aquest any rebrà el guardó de la Fulla Negra, l'entrega de la qual es farà quan acabi la seva ponència.
La segona jornada seguirà amb Assassins en sèrie: Un retrat pop amb Francesc Morales, sobre assassins en sèrie que s’han arribat a convertir en autèntiques icones pop on llibres, pel·lícules o la música els han convertit en personatges atractius i admirats. A les 16 h, Marc Solanes explicarà el cas dels germans Orrit, que van desaparèixer de l'hospital de Manresa el 1998 i encara ara no se sap on són. La tarda seguirà amb el podcast de crònica negra rural Las amigas estupendas, una la conferència de Pere Cullell sobre els límits ètics i l’impacte social dels relats criminals; i la xerrada Pànic a la Ciutat sobre l'origen del "Satanic Panic" amb Francesc Morales, Jacint Casademont i Xavi Gorro.
El tercer i últim dia de festival tindrà la xerrada Catalunya Misteriosa de Jordi Ríos sobre fantasmes i rituals en pobles i boscos, i la clausura es farà a les 11 h amb la conferència que el metge forense Narcís Bardalet farà amb el divulgador Josep Maria Dacosta sobre els crims i martiris contra sants de la fe catòlica.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Recullen firmes per evitar que es «capturin i matin» coipús a Girona
- Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat 'accessible
- «Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»