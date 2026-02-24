Andrea Motis, Ginestà i Tomeu Penya encapçalen el cartell del festival Istiu de Castelló d’Empúries i Empuriabrava
La sisena edició portarà una dotzena de concerts en sis espais dels dos nuclis del 29 de juny al 5 de juliol
També hi actuaran Alosa, Mazoni, Alba Armengou o Ernest Prana
Andrea Motis, Ginestà i Tomeu Penya seran alguns dels reclams de la sisena edició del festival Istiu de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Del 29 de juny al 5 de juliol, el certamen oferirà una dotzena de concerts en sis espais dels dos nuclis, amb artistes com Mazoni, Alosa o Alba Armengou. La cita empordanesa reafirma l’aposta per la proximitat, amb concerts en espais emblemàtics del municipi que serveixin també com a porta d’entrada per descobrir-lo. És el cas, per exemple, de la Basílica de Santa Maria, del claustre del Convent de Santa Clara o del pati del Palau dels Comtes.
El cartell l’obrirà Andrea Motis, amb el seu nou projecte en format de trio, mentre que Ginestà presentarà el seu nou treball en un dels concerts centrals de la programació. També hi actuaran figures destacades com Tomeu Penya i Mazoni.
El cartell es completa amb propostes com Alba Armengou, que presentarà el seu darrer treball; el duet Alosa, una de les revelacions recents del panorama musical català, o el cantautor empordanès Ernest Prana. També hi participaran la banda Clima, la cantant Llum Blancafort, el músic figuerenc Alverd Oliva i el duet Wilma’s, que oferirà una sessió al pati del Palau dels Comtes. Entre les propostes singulars de la programació hi ha l’espectacle 393, de Salva Racero, que combina música en directe i maridatge de vi en un format íntim.
El cartell de la sisena edició s’ha presentat aquest matí a la plaça dels Homes, en un acte que ha comptat amb l’actuació sorpresa i en acústic de part de la representació local del cartell, Clima i Ernest Prana.
Les entrades ja estan disponibles al web del festival.
