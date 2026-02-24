Aquests són els finalistes dels Premis Enderrock
Els guanyadors de les categories de votació popular es donaran a conèixer en una doble gala el 25 i 26 de març de 2026 a l’Auditori de Girona
Ginestà és el grup més nominat dels Premis Enderrock per votació popular, amb tres candidatures al millor artista, disc de pop-rock i cançó per Tot el que ens queda. A continuació, els segueixen Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, amb dues nominacions cadascú. La resta de finalistes són una trentena de candidats a una sola categoria, un fet que, a parer de l’organització, «mostra la diversitat i riquesa del panorama actual de la música catalana».
La votació popular ha tingut en aquesta edició una gran participació, ja que el tancament de la primera volta va fer-se amb 28.372 vots de participants únics autenticats, un 54% més respecte a l’any passat, i a la segona s’han assolit 56.480 vots. La tercera ronda es podrà votar fins al diumenge 8 de març.
Els guanyadors de les categories de votació popular —juntament amb els Premis Enderrock de la Crítica— es donaran a conèixer en una doble gala que tindrà lloc els dies 25 i 26 de març de 2026 a l’Auditori de Girona. Fins l’any passat, la Gala 440 de Clàssica i Jazz tenia lloc uns dies abans al Centre Cultural La Mercè de Girona, però enguany serà a l’Auditori el dia abans de la gala dels Premis Enderrock de Música Popular.
Els nominats finalistes s’han anunciat aquesta nit a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, en una festa que ha comptat amb les actuacions de Maig, EnMatu, Minova i Au Rora.
A continuació, la llista completa:
Millor artista del 2025 per votació popular
- Ginestà
- Miki Núñez
- Oques Grasses
Millor artista revelació del 2025 per votació popular
- Abril
- Alosa
- Juls
Millor directe del 2025 per votació popular
- La Fúmiga
- La Ludwig Band
- Oques Grasses
Millor disc de pop-rock del 2025 per votació popular
- Buhos - Sempre dempeus (Halley Records, 2025)
- Els Catarres - Paracaigudistes (Halley Records, 2025)
- Ginestà - Només viure (Halley Records, 2025)
Millor disc de músiques urbanes del 2025 per votació popular
- 31 FAM - R31 (autoeditat, 2025)
- Mushka - Nova bossa (Dale Play Records, 2025)
- The Tyets - Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025)
Millor disc de pop-cançó d’autor del 2025 per votació popular
- El Petit de Cal Eril - Eril Eril Eril (Bankrobber, 2025)
- Judit Neddermann & Pau Figueres - Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global, 2025)
- Mama Dousha - La Criolla (Promo Arts Music, 2025)
Millor disc de folk del 2025 per votació popular
- Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán, 2025)
- La Maria - Robina (Propaganda pel Fet!, 2025)
- Sabor de Gràcia - 30 (Crea Music, 2024)
Millor disc de rock del 2025 per votació popular
- Cala Vento - Brindis (Montgrí, 2025)
- Crim - Futur medieval (HFMN Crew, 2025)
- Inadaptats - Desnazificant (HFMN Crew, 2024)
Millor disc del 2025 en llengua no catalana per votació popular
- Aitana - Cuarto azul (Universal, 2025)
- Manolo García - Drapaires poligoneros (Sony Music, 2025)
- Rosalía - Lux (Sony Music, 2025)
Millor cançó del 2025 per votació popular
- Buhos + Els Catarres i Henry Mendez– No és Miami (Halley Records, 2025)
- Figa Flawas – A la freSka (Halley Records, 2025)
- Ginestà – Tot el que ens queda (Halley Records, 2025)
Millor videoclip del 2025 per votació popular
- Figa Flawas – A la freSka (Direcció: Liam D)
- La Fúmiga – La penúltima (Direcció: Àrtur Martínez)
- The Tyets – Tàndem (Direcció: Martí Barbena - Zuzu Films)
Millor disc de clàssica i contemporània del 2025 per votació popular
- Laura Andrés – Zerø (La Cupula Music, 2025)
- Jaume Oliver – Fulgor (Bruma Records, 2025)
- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Mare Mundi: Tribut al Mar (Música Global, 2025)
Millor artista revelació de clàssica i contemporània del 2025 per votació popular
- Anna Amigó – Sang de dona (autoeditat, 2025)
- Laura Farré Rozada – Araspel (autoeditat, 2025)
- Àngel Villagrasa – Sarabanda (La Mà de Guido, 2025)
Millor disc de jazz del 2025 per votació popular
- Albert Cirera & Tres Tambors – Orangina (Underpool, 2025)
- Alba Pujals – Sincretisme (The Changes, 2025)
- Elisabet Raspall – Aletheia (Raspall Records, 2025)
Millor artista revelació de jazz del 2025 per votació popular
- Èlia Blasco – L’aigua (Segell Microscopi, 2025)
- Andrea de Blas – En frente mío (Segell Microscopi, 2025)
- Koldo Munné – 1520 (Segell Microscopi, 2025)
