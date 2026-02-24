Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els finalistes dels Premis Enderrock

Els guanyadors de les categories de votació popular es donaran a conèixer en una doble gala el 25 i 26 de març de 2026 a l’Auditori de Girona

La Gala dels Premis Enderrock de l'any passat.

Girona

Ginestà és el grup més nominat dels Premis Enderrock per votació popular, amb tres candidatures al millor artista, disc de pop-rock i cançó per Tot el que ens queda. A continuació, els segueixen Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, amb dues nominacions cadascú. La resta de finalistes són una trentena de candidats a una sola categoria, un fet que, a parer de l’organització, «mostra la diversitat i riquesa del panorama actual de la música catalana».

La votació popular ha tingut en aquesta edició una gran participació, ja que el tancament de la primera volta va fer-se amb 28.372 vots de participants únics autenticats, un 54% més respecte a l’any passat, i a la segona s’han assolit 56.480 vots. La tercera ronda es podrà votar fins al diumenge 8 de març.

Els guanyadors de les categories de votació popular —juntament amb els Premis Enderrock de la Crítica— es donaran a conèixer en una doble gala que tindrà lloc els dies 25 i 26 de març de 2026 a l’Auditori de Girona. Fins l’any passat, la Gala 440 de Clàssica i Jazz tenia lloc uns dies abans al Centre Cultural La Mercè de Girona, però enguany serà a l’Auditori el dia abans de la gala dels Premis Enderrock de Música Popular.

Els nominats finalistes s’han anunciat aquesta nit a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, en una festa que ha comptat amb les actuacions de Maig, EnMatu, Minova i Au Rora.

A continuació, la llista completa:

Millor artista del 2025 per votació popular

  • Ginestà
  • Miki Núñez
  • Oques Grasses

Millor artista revelació del 2025 per votació popular

  • Abril
  • Alosa
  • Juls

Millor directe del 2025 per votació popular

  • La Fúmiga
  • La Ludwig Band
  • Oques Grasses

Millor disc de pop-rock del 2025 per votació popular

  • Buhos - Sempre dempeus (Halley Records, 2025)
  • Els Catarres - Paracaigudistes (Halley Records, 2025)
  • Ginestà - Només viure (Halley Records, 2025)

Millor disc de músiques urbanes del 2025 per votació popular

  • 31 FAM - R31 (autoeditat, 2025)
  • Mushka - Nova bossa (Dale Play Records, 2025)
  • The Tyets - Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025)

Millor disc de pop-cançó d’autor del 2025 per votació popular

  • El Petit de Cal Eril - Eril Eril Eril (Bankrobber, 2025)
  • Judit Neddermann & Pau Figueres - Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global, 2025)
  • Mama Dousha - La Criolla (Promo Arts Music, 2025)

Millor disc de folk del 2025 per votació popular

  • Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán, 2025)
  • La Maria - Robina (Propaganda pel Fet!, 2025)
  • Sabor de Gràcia - 30 (Crea Music, 2024)

Millor disc de rock del 2025 per votació popular

  • Cala Vento - Brindis (Montgrí, 2025)
  • Crim - Futur medieval (HFMN Crew, 2025)
  • Inadaptats - Desnazificant (HFMN Crew, 2024)

Millor disc del 2025 en llengua no catalana per votació popular

  • Aitana - Cuarto azul (Universal, 2025)
  • Manolo García - Drapaires poligoneros (Sony Music, 2025)
  • Rosalía - Lux (Sony Music, 2025)

Millor cançó del 2025 per votació popular

  • Buhos + Els Catarres i Henry Mendez– No és Miami (Halley Records, 2025)
  • Figa Flawas – A la freSka (Halley Records, 2025)
  • Ginestà – Tot el que ens queda (Halley Records, 2025)

Millor videoclip del 2025 per votació popular

  • Figa Flawas – A la freSka (Direcció: Liam D)
  • La Fúmiga – La penúltima (Direcció: Àrtur Martínez)
  • The Tyets – Tàndem (Direcció: Martí Barbena - Zuzu Films)

Millor disc de clàssica i contemporània del 2025 per votació popular

  • Laura Andrés – Zerø (La Cupula Music, 2025)
  • Jaume Oliver – Fulgor (Bruma Records, 2025)
  • La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Mare Mundi: Tribut al Mar (Música Global, 2025)

Millor artista revelació de clàssica i contemporània del 2025 per votació popular

  • Anna Amigó – Sang de dona (autoeditat, 2025)
  • Laura Farré Rozada – Araspel (autoeditat, 2025)
  • Àngel Villagrasa – Sarabanda (La Mà de Guido, 2025)

Millor disc de jazz del 2025 per votació popular

  • Albert Cirera & Tres Tambors – Orangina (Underpool, 2025)
  • Alba Pujals – Sincretisme (The Changes, 2025)
  • Elisabet Raspall – Aletheia (Raspall Records, 2025)

Millor artista revelació de jazz del 2025 per votació popular

  • Èlia Blasco – L’aigua (Segell Microscopi, 2025)
  • Andrea de Blas – En frente mío (Segell Microscopi, 2025)
  • Koldo Munné – 1520 (Segell Microscopi, 2025)

