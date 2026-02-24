El disc del cinquantè aniversari de la Cobla Ciutat de Girona i el nou espectacle de Toni Mira, a l'Auditori
L'equipament gironí també acull durant el cap de setmana el nou projecte a quartet de la saxofonista Irene Reig
L'auditori de Girona acollirà aquest cap de setmana la presentació del disc del 50è aniversari de la Cobla Ciutat de Girona i el nou espectacle del coreògraf Toni Mira dins el marc del cicle L'Edifici, artista convidat. Les dues propostes tindran lloc dissabte, el mateix dia que la GIO Symphonia i Judit Nedderman estrenaran l'espectacle 10 anys, i que també giraran a Figueres, l'Escala i Calonge. L'endemà, el cicle Descoberta tancarà un cap de setmana destacat amb el nou projecte a quartet de la saxofonista Irene Reig.
Amb motiu del seu 50è aniversari, la Cobla Ciutat de Girona tornarà a l'Auditori dissabte a les 18 h per presentar el seu disc commemoratiu en un concert a la Sala de Cambra. Jordi Piccorelli dirigirà un programa que inclourà sardanes d'autors gironins i altres referents de la cobla, així com una segona part dedicada al 150è aniversari del compositor Pau Casals.
El mateix dia, a les 19:45 h, el vestíbul de l'equipament acollirà la presentació de l'espectacle Ballem l'Auditori, de Toni Mira, una proposta gratuïta en el marc del cicle L'Edifici, artista convidat. Es tracta d'un encàrrec del mateix equipament, creat especialment per a l'ocasió, on els espais, textures i línies de l'Auditori esdevenen motor del moviment de set ballarins. Una peça efímera i única signada per un dels coreògrafs catalans que més ha explorat el diàleg entre cos, espai i arquitectura, guardonat amb el Premi Nacional de Dansa i fundador de la companyia Nats Nus.
La proposta de Judit Neddermann i la GIO Symphonia a les 20.30 h tancarà els concerts del dissabte de l'equipament.
Irene Reig, a quartet
L'artista barcelonina Irene Reig actuarà a l'Escenari Montsalvatge diumenge a les 18 h, on presentarà el seu nou projecte a quartet, dins el cicle Descoberta de l’Auditori. Consolidada com una de les veus més destacades del jazz nacional, la saxofonista i compositora ha publicat diversos treballs amb composicions originals i també arranjaments. Al llarg de la seva trajectòria, ha compartit escenari amb Maria Schneider, Perico Sambeat, Dick Oatts i John Swana, amb qui va enregistrar el seu primer treball, Views.
