Els Premis Enderrock reconeixen la trajectòria de Sílvia Pérez Cruz i Sopa de Cabra
El folklorista Artur Blasco, el tenor Josep Carreras i la compositora Raquel García-Tomàs també rebran alguns dels premis especials
Els guardons s'entregaran en les dues gales del 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona
Els Premis Enderrock reconeixeran la trajectòria musical de Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra i Lax’n’Busto i el paper clau del folklorista Artur Blasco per a la preservació de la cultura popular. Els guardons, que s’entregaran en dues gales el 25 i 26 de març a l’Auditori de Girona, han fet públics avui els premis especials de la 28a edició, és a dir, els guardons honorífics que reconeixen figures de la música catalana per la seva aportació artística i el seu impacte sostingut en el temps.
La cantant empordanesa Sílvia Pérez Cruz serà distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria coincidint amb la celebració dels seus trenta anys de carrera artística, un recorregut «d’altíssima exigència i projecció internacional», segons l'organització, que li ha permès bastir «una discografia personal acurada» i que «ha excel·lit en col·laboracions amb músics de primer nivell, transitant amb naturalitat entre el jazz, el flamenc, el folk i la cançó d’autor».
Per la seva banda, el músic i folklorista Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d’Honor per «la seva tasca imprescindible en la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i en la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya». Impulsor de 50 edicions de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu i fundador del Museu de l’Acordió d’Arsèguel, Blasco ha dedicat més de mig segle a documentar i difondre el patrimoni musical català, una feina que culmina amb la col·lecció A peu pels camins del cançoner.
El Premi Enderrock d’Or serà per als gironins Sopa de Cabra, que, coincidint amb la commemoració de la seva fundació ara fa quatre dècades, «continua omplint escenaris i reivindicant un repertori que ha marcat diverses generacions». També celebren quatre dècades Lax’n’Busto, a qui es distingirà amb l’Enderrock Estrella per celebrar l’efemèride i la reunió de la formació original encapçalada per Pemi Fortuny.
El Premi Joan Trayter al millor productor reconeixerà la feina del músic i productor mallorquí Lluís Cabot, akaluigi, que després d’encapçalar Da Souza ha aportat el seu segell als treballs de Maria Jaume, Fades, Julieta & Mushka, Triquell o Ouineta.
Com a novetat en aquesta edició en l’àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música serà per al comunicador i DJ Òscar Dalmau, per la seva tasca de reivindicació i difusió del pop català dels anys seixanta i la participació en diversos projectes musicals.
Els guardons de clàssica i jazz
El vespre abans de la Nit dels Enderrock, l’Auditori de Girona acollirà també la Gala 440 de Clàssica i Jazz, que fins l’any passat se celebrava en un format matinal a l’Auditori de La Mercè. En aquesta cerimònia s’entregarà el Premi Enderrock-440 d’Honor al tenor Josep Carreras, una de les veus catalanes més destacades de la lírica internacional, «reconegut tant per la seva excel·lència artística com per la seva dimensió humana i el seu compromís social», i l’Enderrock-440 a la Trajectòria al pianista de jazz Ignasi Terraza, amb tres dècades de carrera a l’esquena.
Finalment, Raquel García-Tomás rebrà l’Enderrock-440 a la millor compositora per «una sòlida trajectòria internacional que ha destacat especialment en el camp de l’òpera contemporània, consolidant un llenguatge propi i innovador en un àmbit històricament dominat per homes».
