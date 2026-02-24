Juliette Binoche: "Els artistes no hi som per opinar, sinó per canviar el món"
La protagonista de Queen at sea, amb pares que van tenir una demència similar a l’Alzheimer, explora la dificultat de cuidar éssers estimats amb aquesta malaltia
Nando Salvà
La seva nova pel·lícula, Queen at sea, és una reflexió demolidora sobre els estralls que la demència causa tant en els que la tenen com en els seus pròxims. Dirigida pel nord-americà Lance Hammer, ha sigut una de les grans triomfadores de l’última edició de la Berlinale, on dissabte va obtenir el Premi del Jurat i el guardó a la millor interpretació de repartiment, ex aequo, per a Tom Courtenay i Anna Calder-Marshall. Mentre promocionava la pel·lícula a la capital alemanya, l’actriu francesa va viure de prop la polèmica en què el certamen es va veure implicat després que el cineasta Wim Wenders, aquest any president del seu jurat oficial, defugís pronunciar-se sobre el genocidi comès per Israel a Gaza.
A Berlín, al ser preguntat per Gaza, Wim Wenders va dir que els cineastes han "de mantenir-se lluny de la política». Què n’opina?
Si no vaig equivocada, això no va ser l’únic que va dir, i crec que aquestes paraules no són les més representatives de la reflexió que va fer. Va defensar que els artistes són un contrapès dels polítics, perquè els artistes proven de dir la veritat, mentre que els polítics sovint menteixen. Ell no és un polític, i està en el seu dret tant de parlar com de callar si així ho considera convenient. A més, s’ha de tenir en compte que, a causa de la responsabilitat col·lectiva que senten pel que ha passat en el passat, per als alemanys és molt difícil ser crítics amb els jueus. Probablement, la persona que li va fer aquella pregunta tan sols volia fer-se famosa, i em sembla que les reaccions al que Wim va dir van ser molt precioses. Les pel·lícules que ell dirigeix ens fan persones millors, aquesta és la veritat.
Sent que, per als cineastes i els artistes en general, resulta cada vegada més perillós expressar opinions polítiques a causa de l’ús que es fa de les seves paraules a les xarxes socials?
Quan em vaig tallar els cabells en solidaritat amb les dones iranianes, jo no vaig sentir cap perill, però jo no visc a l’Iran, per a mi és més fàcil. El veritable micròfon dels cineastes és la nostra feina, que afecta les vides i els cors de la gent. La nostra manera de canviar les coses són les pel·lícules. I crec que és obvi que som del costat de la gent que pateix, i que creem art a fi de representar-los, d’empatitzar amb les seves dificultats i les seves lluites. Els artistes no som aquí per donar opinions, sinó per canviar el món. Així que la polèmica generada al voltant de Wim em sembla innecessària i una mica estúpida.
Per què va decidir participar a Queen at sea ?
Un dels principals motius és que Lance [Hammer] em va deixar formar part del procés creatiu de la pel·lícula i incorporar les meves vivències personals en el guió. Vaig recordar una època de la meva vida en la qual els meus pares havien emmalaltit i eren cada vegada més dependents i, d’altra banda, els meus fills arribaven a l’adolescència i s’obrien a la vida, les emocions i el sexe. Recordo com solia despertar-me enmig de la nit desconcertada per l’ansietat, perquè no sabia com lidiar alhora amb les dues dinàmiques.
S’ha vist obligada en la seva vida personal a lidiar amb casos de demència?
És sorprenent la quantitat de gent que té Alzheimer, i fins a quin punt lidiar amb això s’ha convertit en una cosa consubstancial a la vellesa. Tant el meu pare com la meva mare tenen demència amb cossos de Lewy, que és similar a l’Alzheimer, els meus germans i jo ens vam repartir la seva cura, i és molt anguniós perquè resulta impossible tenir la certesa que estàs prenent les decisions adequades per a ells. Inevitablement, que tots dos tinguin aquesta forma de demència em fa sentir certes pors sobre el meu propi futur.
"Preparar-se per a la mort passa en bona mesura per fer una successió d'eleccions vitals"
Pensa sovint en la vellesa, i en la mort?
Sí, hi penso moltíssim, pràcticament a diari. Des que era tan sols una nena m’he fet preguntes relacionades amb la mort, com "¿per què existeixo?» o "¿per què he vingut al món?». I suposo que gràcies a això sempre he abraçat la idea d’envellir com una continuació d’aquest viatge apassionant que ser viva representa.
Significa que no té por de la mort?
No, jo no he dit això, sí que en tinc. En tot cas, crec que és important preguntar-se constantment sobre el tipus de vida que una vol viure. I crec que, en bona mesura, preparar-se per a la mort passa per anar fent una successió d’eleccions vitals, i aprendre dels errors que cometem per transformar-nos a poc a poc en la persona que volem ser. No sé si ho he aconseguit ja, però hi estic cada cop més a prop.
