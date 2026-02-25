El Canal acollirà diumenge la vuitena Gala de Circ de les Comarques Gironines
Se'n faran dos passis i s'hi veuran disciplines com la barra russa o verticals i equilibris
DdG
La vuitena edició de la Gala de Circ de les Comarques Gironines se celebrarà diumenge 1 de març, amb dos passis a El Canal de Salt. El Centre d’Arts Escèniques de Salt acollirà un any més l’espectacle impulsat pel Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona per celebrar la vitalitat del sector.
En aquesta ocasió, la mostra permetrà veure disciplines com el clown, la manipulació d’objectes, verticals i equilibris, barra russa o un duet de cintes, per exemple.
Les dues sessions seran a les 17.00 i a les 19.30. El preu de les entrades per als socis de l’entitat és de 8 euros; 12, per als no socis, i 8, per als infants.
La Gala de Circ de les Comarques Gironines compta amb la col·laboració de l’Ateneu Popular de Salt i Som de Salt, i el suport d’El Canal, l’Ajuntament de Salt, la Diputació i el Departament de Cultura.
