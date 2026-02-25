Memòria històrica
Cercas, sobre la desclassificació dels papers del 23-F: «És un servei a la democràcia; hi haurà un lloc menys on agafar-se per explicar mentides»
L’autor d'«Anatomía de un instante» considera "una estupidesa" la primera reacció del PP de titllar de «cortina de fum» l’anunci de Sánchez
Rafael Tapounet
Quan el passat 20 de novembre es va presentar al Congrés la sèrie basada en el llibre de Javier Cercas 'Anatomía de un instante', sobre l’intent de cop d’Estat del 23-F, l’escriptor va demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que fes el possible per desclassificar els documents relatius a l’amotinament frustrat del 1981. Així ho recordava Sánchez aquesta setmana en el missatge a les xarxes socials en què anunciava la decisió de fer públics aquests papers "per saldar un deute històric amb la ciutadania". La reacció de Cercas va ser tan ràpida com inequívoca. "Avui el president del Govern fa un servei a la democràcia", va assegurar.
Com ja va fer en aquella ocasió al Congrés, l’autor d'Anatomía de un instante va apuntar que la desclassificació dels documents no aportarà cap novetat sobre el 23-F, "perquè la veritat ja la sabem", però sí que contribuirà a posar en evidència les mentides que s’expliquen al respecte. "Jo la vaig demanar [la desclassificació] perquè sobre el cop d’Estat del 23 de febrer han circulat i continuen circulant tones de bulos i mentides difoses per periodistes, per polítics, etcètera, des de fa 45 anys -va explicar l'escriptor gironí-. No podem aspirar que amb la desclassificació desapareguin els bulos i les mentides, perquè són un negoci, però almenys hi haurà un lloc menys on agafar-se per continuar explicant mentides. A veure si acabem amb les teories de la conspiració".
La mentida com a negoci
L’escriptor es mostra convençut que quan els documents es facin públics, "hi haurà gent que dirà que això o allò és nou i que no se sabia tot", encara que no sigui cert. "La mentida és un negoci, i sobre aquest tema, més, perquè el cop d’Estat del 23 de febrer és el mite fundacional de la democràcia espanyola. Aleshores, això almenys contribuirà que el negoci de la mentida vagi reduint-se. L’Evangeli diu que la veritat ens farà lliures, la qual cosa vol dir que les mentides fan esclaus. I una democràcia amb esclaus no és democràcia".
Que la primera reacció del PP després de l’anunci de Sánchez hagi estat titllar la mesura de "cortina de fum" és, a parer de Cercas, "una estupidesa". "És una reacció estúpida d’una oposició molt maldestra, com està demostrant cada dia. En algun moment s’ha de treure això, no? Aleshores, quin problema hi ha? Això és una cosa correcta. Jo, quan el president del Govern ha fet coses que no estan bé, he dit que no estan bé. I quan fa coses que estan bé, dic que estan bé. Punt".
