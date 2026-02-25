Humor Figueres canvia la Setmana Santa pel pont de la Puríssima
Els responsables del festival figuerenc aposten per aquest trasllat en el calendari per "deixar de patir i tenir viabilitat econòmica"
Les noves dates seran del 4 al 7 de desembre i permetran "repensar formats, buscar nous espais i sortir de les arts escèniques pures"
Cristina Vilà Bartis
El festival Humor Figueres -abans Festival Comic- canvia de dates aquest 2026: passa de fer-se de l'habitual Setmana Santa al pont de la Puríssima, concretament, del 4 al 7 de desembre. Feia anys que els responsables del festival li donaven voltes a aquesta possibilitat i ara han fet el pas. Els motius, admeten, "són diversos, però principalment és per harmonitzar la producció del festival amb els diferents calendaris de subvencions a nivell catatà". Durant una trobada amb mitjans aquest dimecres al matí al Teatre El Jardí, Xavier Valentí, codirector de la proposta junt amb Agustí Custey, ha explicat que "teníem una petita dissonància amb els ajuts que ens dona l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat i celebràvem el festival sense saber l'import d'alguna de les subvencions. Això feia que la programació se'n ressentís perquè s'havien de fer polítiques molt contingudes. Tenies molta incertesa". Han volgut, doncs, "deixar de patir, tenir una viabilitat econòmica i no llançar-nos al precipici cada primavera". Aquest pas, admet, "és un repte que ens il·lusiona perquè ens permet repensar formats amb propostes innovadores, buscar espais i sortir, fins i tot, de les arts escèniques pures". El canvi de dates, que els garanteix el futur, també els permetrà posar a la venda les entrades dels espectacles amb més antelació, tal com fan la resta de festivals del país.
Xavier Valentí s'ha desmarcat de la producció d'altres festivals que es fan a la comarca. "Nosaltres som dos autònoms modestos que portem endavant aquesta empresa, que ara és cooperativa, però quan tu programes agafes uns compromisos amb els artistes i havíem de demanar crèdits sobre subvencions que no sabíem quan rebríem". Aquesta situació, que amb anterioritat ha empès a la desaparició de molts altres festivals i iniciatives culturals, "ens condicionava absolutament". Aquest canvi no creuen que sigui negatiu, tot al contrari. Xavier Valentí admet que "qualsevol època de l'any és bona per fer humor". La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes, ha avalat aquest pas fet per Humor Figueres, al qual ha descrit com "un festival estratègic per a la ciutat". Segons ella, és necessari poder "treballar amb comoditat i garanties" tot afegint que, a vegades, "un problema genera una oportunitat".
El trasllat del festival Humor Figueres, que l'any vinent celebrarà vint anys, permet també reubicar altres propostes dins el calendari cultural figuerenc. Així, durant la Setmana Santa tindrà lloc el Festival de Jazz de la ciutat, recuperat recentment pel Casino Menestral Figuerenc.
