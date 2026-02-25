El Museu Isaac Albéniz de Camprodon renova la museïtzació per oferir una experiència "més completa"
S'han instal·lat nous plafons informatius sobre la seva vida i trajectòria i s'han incorporat dos quadres restaurats
El Museu Isaac Albéniz de Camprodon, al Ripollès, ha renovat la museïtzació de l'exposició permanent per oferir una experiència "més completa" al visitant. Així ho ha expressat la gerent del museu, Marta Grassot, en una entrevista a l'ACN. Entre les novetats, destaca la incorporació de nous panells informatius sobre la seva vida i trajectòria i l'exposició de dos quadres restaurats recentment. Així mateix, s'han mantingut elements emblemàtics, com el piano de cua Bechstein, correspondència amb figures destacades i partitures originals. El museu està ubicat al primer pis de l'Oficina de Turisme i l'associació que gestiona el museu fa temps que demana traslladar-se a l'edifici de Can Roig, però la falta de recursos és el principal escull.
El Museu Issac Albéniz de Camprodon (MIAC) va tancar temporalment del 12 al 23 de gener i aquests dies ja es pot visitar amb la museïtzació actualitzada. En una entrevista a l'ACN, la gerent de l'espia, Marta Grassot, explica que s'han incorporat nous panells informatius amb quatre idiomes. A l'entrada de l'Oficina de Turisme, a més, s'ha mantingut el piano familiar amb què Isaac Albéniz (1860-1909), ja de petit, va començar a practicar l'instrument i s'hi han afegit uns panells explicatius. L'exposició permament segueix estan al primer pis.
Albéniz va néixer a Camprodon (Ripollès) de forma circumstancial. El seu pare era l'administrador de la duana. L'investigador i director del Museu Albéniz de Camprodon, Jorge de Persia, subratlla també la influència que va tenir haver nascut durant la Renaixença, "un moment molt especial de recuperació de la llengua i la cultura catalana", assenyala.
Albéniz hi va viure pocs anys. Ja de petit, es va convertir en un "nen prodigi" del piano. Amb onze anys va començar a formar-se a Barcelona i més tard a Madrid i Brussel·les. Albéniz va estar molt connectat amb els nous moviments artístics, com el Modernisme i l'Art Nouveau i es va convertir un dels músics europeus més importants de la seva època, amb obres mestres com 'Suite Iberia'. La col·lecció permanent que es pot veure al museu inclou algunes de les partitures originals, llibrets i altres peces d'art que Albéniz també va col·leccionar. "No només estava vinculat a la música, també a les arts o l la literatura", remarca Grassot.
Al mateix temps, es va envoltar de personalitats molt destacades, com Pau Casals, Alfred Cortot, Paul Debussy, Enric Granados, Santiago Rusiñol o Ramon Casas, entre d'altres. Unes relacions que queden plasmades amb alguns objectes exposats també a la mostra, com ara cartes i dedicatòries. Uns objectes que ja es podien veure en l'anterior museïtzació, si bé ara apareixen amb noves cartel·les identificatives.
El visitant també podrà veure el dormitori d'Albéniz -el llit i els mobles que va tenir durant les seves estades a Anglaterra i França- i també objectes familiars com els seus binocles i un quadre recentment restaurant de la seva filla, Laura Albéniz -que també va fer-se un nom com a pintora i il·lustradora-, on va representar un retrat de la seva germana Enriqueta.
I entre les peces més emblemàtiques hi ha el piano de cua Bechstein que Money-Coutts, el principal mecenes anglès i llibretista de les òperes d'Albéniz. Li va regalar a la filla del compositor amb motiu del seu casament.
Busquen recursos per traslladar el museu a Can Roig
El museu està gestionat per l'Associació d'Amics del Museu Isaac Albéniz de Camprodon (MIAC), una entitat civil associativa que gestiona i vetlla per la preservació del fons i que inclou familiars del cèlebre músic. Des del 2021 substitueix la fundació pública que es va constituir el 1998 amb la creació del museu. La gerent de l'equipament assenyala que estan en converses amb diferents administracions per aconseguir recursos que els permetin seguir treballant amb nous projectes, com ara continuar amb la digitalització del fons per fomentar la investigació. Per al director del museu, Jorge de Persia, "encara queda molt per saber sobre Albéniz", com ara estudis que recullin la seva figura i trajectòria d'una "forma integral".
Per a l'associació, el gran repte seria poder traslladar-se a Can Roig. Es tracta d'una torre modernista emblemàtica, propietat d'un privat amb qui l'Ajuntament de Camprodon va arribar a un acord de lloguer per utilitzar-lo. Un espai, segons Massot, que els donaria "més visibilitat" i unes "condicions millors" per poder exposar peces que actualment no es poden veure al museu perquè la sala no té les condicions idònies. Encara no hi ha res tancat i admeten que la falta de finançament és el principal escull. Creuen que una possible fórmula seria la creació d'un consorci amb representació del Ministeri de Cultura, Generalitat, Ajuntament i l'associació per garantir el seu finançament anual.
Actualment també estan treballant en un nou web que, previsiblement, entrarà en funcionament aquest any. L'actualització de la museïtzació s'ha fet gràcies a un ajut de la Diputació de Girona de 25.000 euros. El museu rep de mitjana uns 3.000 visitants a l'any.
