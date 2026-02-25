Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Planeta acull l'estrena de l'espectacle «Hem de xerrar»

El muntatge, dirigit per Pep Vila, beu del llenguatge del clown per reflectir l’estupidesa humana

Una imatge promocional de «Hem de xerrar».

Una imatge promocional de «Hem de xerrar». / DdG

A.C.

Girona

La sala La Planeta de Girona acollirà aquest cap de setmana l’estrena de l’espectacle Hem de xerrar de la Cia. Sistèmics, una proposta que parteix del llenguatge del clown per reflectir l’estupidesa humana que tots portem dins i que sovint preferim ignorar. Pep Vila signa la direcció escènica i dramatúrgica de la peça, a més de ser coautor del text juntament amb Miquel Noguer i Jordi Corona, que també són els intèrprets.

El muntatge presenta dos homes atrapats en les seves pròpies limitacions que intenten construir ponts de comunicació en un univers tancat i absurd.

De fet, expliquen des de la companyia, Sistèmics neix d’una crisi creativa quan Miquel Noguer i Jordi Corona, sota el guiatge de Pep Vila, decideixen trepitjar escenari junts. L’espectacle és fruit d’aquest procés d’autoconeixement, on el clown es converteix en mirall de les dificultats per relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb l’altre.

Hem de xerrar es veurà a la sala gironina divendres 27 i dissabte 28 a les 8 del vespre i diumenge 1 de març a les 6 de la tarda.

TEMES

