Ramon Pellicer repassa la seva trajectòria a la Biblioteca Carles Rahola de Girona

L'acte, comprès dins la Setmana dels Rahola, té lloc el dia previ a l'entrega dels Premis de Comunicació Local

Les imatges de la xerrada de Ramon Pellicer a la setmana dels Rahola

Les imatges de la xerrada de Ramon Pellicer a la setmana dels Rahola / Marc Martí / DDG

Redacció

Redacció

Girona

La penúltima conversa dins la Setmana dels Rahola ha tingut com a protagonista el periodista Ramon Pellicer, que ha fet un repàs de la seva trajectòria amb la periodista Alba Martínez a l'Auditori Enric Mirambell i Belloc de la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Amb el títol Ramon Pellicer, el periodista elegant, els ponents han desgranat una experiència laboral que destaca especialment per haver estat durant vint anys al capdavant dels informatius de TV3 i del qual Pellicer se'n va acomiadar fa escassos mesos. La conferència també ha abordat la situació actual del periodisme i els seus reptes.

Aquest és el penúltim acte abans de l'entrega dels XVII Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que s'entregaran dijous a les 20 h a l'Auditori de Girona. L'última conversa, però, tindrà lloc el 14 de març, i reunirà a les periodistes Txell Feixas i Angels Bronsoms a la Biblioteca Carles Rahola per parlar de la veu femenina a l'Orient Mitjà.

TEMES

