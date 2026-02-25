Una trentena de segells editorials participaran al festival literari de l'Escala
El projecte, que es reconverteix amb el nom "L'Escala dels Llibres", tindrà lloc el cap de setmana del 13 de març
El projecte Vila del Llibre de l'Escala que ha sumat set edicions es reconvertirà enguany en la fira literària l'Escala dels Llibres, que es reorienta per establir un eix temàtic a cada edició i arrelar-lo més al territori. D'aquesta manera, el nou projecte literari es farà del 13 al 15 de març i estarà repartit en diversos espais, amb la fira literària com a espai central que estarà situada al passeig Lluís Albert del municipi. Durant tot el cap de setmana aplegarà una trentena de segells editorials independents, presentacions de llibres, converses i dues taules rodones al voltant de figures com Aurora Bertrana i Caterina Albert. Entre les veus que hi participaran hi ha Manuel Forcano, Rafel Nadal, Mar Camps o Josep Maria Fonalleras.
L'eix temàtic de l'edició 202 de la fira, impulsada per l'Ajuntament del municipi, gira entorn del viatge com a experiència transformadora, amb un programa que proposa un recorregut per la literatura de viatges, la memòria, el desplaçament i la construcció d'identitat. Així ho ha destacat l'organització durant la presentació del programa. El comissari d'aquesta edició, Enric Tubert, ha explicat que el concepte de viatge conté una perspectiva àmplia al voltant del qual es pot reflexionar, i des d'on hi pot cabre des d'una epopeia que ens explica el retorn a casa, un document que ens ajuda a descobrir realitats llunyanes que ens són absolutament desconegudes, o fins a una experiència vital, entre altres.
Entre els espais on es desenvoluparà l'esdeveniment hi ha el passeig Lluís Albert, el Clos del Pastor, l'Alfolí de la Sal, la Galeria Port 25 i el MAC Empúries.
L'escriptor hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa serà l'encarregat d'inaugurar la fira el divendres 13 de març amb la presentació del llibre El bell viatge: Kavafis a la cultura catalana, i que va ser guardonat el 2024 amb el premi d'Assaig Joan Fuster. Precisament, Ayensa ha estat guardonat recentment amb el Premi Nacional de traducció grec per la traducció al català de l'obra poètica completa de Kavafis.
La fira s'obrirà al públic l'endemà, amb els expositors de les editorials al passeig Lluís Albert, les dues rutes literàries Víctor Català (al Clos del Pastor) i Josep Pla (a l'Alfolí de la Sal), i diversos actes durant el dia, entre els quals un diàleg sobre viatges entre els escriptors Rafel Nadal i Jaume Bartolí. També es farà una taula rodona entorn d'Aurora Bertrana i la seva condició de viatgera, i que tindrà intervencions de Neus Real Mercadal, autora de Aurora Bertrana viatgera i Adriana Barcia José, responsable de l'edició de Vent de grop. El traductor Manuel Forcano presentarà el llibre Marco Polo. Del llibre de les meravelles, que l'italià va escriure durant el seu viatge per la cèlebre ruta de la seda fins a la Xina en un periple de 24 anys.
Converses, música i espectacles
La jornada clourà amb tres converses viatgeres més: la de Vicent Alonso i Jordi Raventós amb Voltar per Europa molt abans del turisme: el Diari de viatge de Montaigne; la presentació doble de les obres De l'Empordà al món de Xavier Ferrer i 1973 Sud-Amèrica en quatre llaunes de Jaume Torrent; i la conversa entre Miquel Berga (Una educació. Una memoire de Londres durant els setanta) i Pau Guinart (Fragmentari de Nova York 2010).
El diumenge hi haurà més presentacions de llibres, entre els quals Sense mans pel camí fondo de Mar Camps, i Un Cafè a Roma de Josep Maria Fonalleras. També tindrà lloc una taula rodona entorn de Caterina Albert a càrrec de Mita Casacuberta, Àngels Cabré i Elvira Padró-Fabregat.
La fira també portarà música, amb un concert de JOINA, recitals poètics i activitats familiars durant el cap de setmana, i el Cor Indika de l'Escala s'encarregarà de la cloenda amb un repertori lligat a la temàtica del festival.
