Eva Vàzquez i Laia i Carla Arce reben el Memorial Pere Rodeja
Els guardons reconeixen la periodista per la divulgació del món dels llibres i les llibreteres de Badalona com a exemple en l'ofici
La periodista saltenca Eva Vázquez i les llibreteres Carla i Laia Arce, de la llibreria Mitja Mosca de Badalona, van rebre aquest dijous el XV Memorial Pere Rodeja. Els guardons, organitzats pel Gremi de Llibreters de Catalunya en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí (1931-2009), es van entregar al Sunset Jazz Club de Girona en un acte que va obrir la professora de literatura catalana de la UdG Mita Casacuberta.
Vázquez, periodista d’El Punt Avui i col·laboradora d’altres publicacions, ha estat reconeguda amb el premi a la divulgació del món dels llibres i les llibreries, mentre que Carla i Laia Arce han rebut el reconeixement per a llibreters per promoure, des de la llibreria Mitja Mosca de Badalona, «la cultura des de la proximitat i amb molta empenta per fer un munt d’activitats que creen vincles amb la ciutat».
El jurat d’enguany estava format per Guillem Terribas, Anna Vilanova, Lluís Morral, Jordi Grau i Laia Regincós, amb Marià Marín fent de secretari amb veu, però sense vot.
