La festa del periodisme local
La sala de cambra de l'Auditori de Girona acull la gala de lliurament de la quinzena edició dels Premis Rahola, organitzats per la Diputació de Girona i per la demarcació gironina del Col·legi de Periodistes
El fotoperiodista Pere Duran ha guanyat un dels premis Carles Rahola de Comunicació Local per una imatge sobre l'estany desbordat publicada a 'La Vanguardia', que s'han entregat aquest dijous al vespre a l'auditori de Girona. Els periodistes de TV3 Alba Martínez, Oriol Alayrach, Sandra Ros i Kilian Soler també ha guanyat un dels bigotis pels reportatges emesos a 'Telenotícies' sobre la fossa comuna del cementiri de Girona. Per altra banda, el jurat també ha reconegut el conjunt d'articles que ha publicat la periodista Mariona Ferrer al diari 'ARA' i la revista 'Arrels' i el premi Miquel Diumé de ràdio ha estat 'ex aequo' per a les propostes de Girona FM i Ràdio Palamós.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona han entregat aquest dijous al vespre els XVII premis Carles Rahola de Comunicació Local. Ha estat una gala que s'ha fet a l'auditori de Girona, conduïda per la periodista de Catalunya Ràdio, Clara Jordan.
En la categoria de Millor Fotografia de Premsa, el guanyador ha estat el fotoperiodista Pere Duran amb una instantània sobre l'estany de Banyoles desbordat que s'ha publicat al diari 'La Vanguardia'. Es tracta d'una imatge que relata les profundes transformacions en l'entorn natural. Duran s'ha imposat a David Aparicio, que presentava una fotografia de 'Diari de Girona' en un partit de futbol.
La periodista Mariona Ferrer ha guanyat el premi de Millor Treball Informatiu en Premsa per un recull d'articles i reportatges que ha publicat a l''ARA' i la revista 'Arrels'. El jurat en destaca la seva mirada de proximitat i el compromís per a la informació local. El reportatge de Carmina Solano, 'El crim de Can Tita', i que desgrana els fets reals de la llegenda popular que hi ha al barri de de Pont Major de Girona ha quedat finalista.
Per altra banda, en la categoria de televisió la periodista Alba Martínez i els càmeres Oriol Alayrach, Sandra Ros i Kilian Soler han pujat a l'escenari per recollir el Carles Rahola. Ho han fet pel conjunt de reportatges sobre la fossa comuna del cementiri de Girona que s'han emès a 'Telenotícies'.
El Carles Rahola de Ràdio Miquel Diumé ha estat repartit entre Girona FM i Ràdio Palamós. En el primer dels casos, els gironins presentaven la programació especial que havien fet en motiu del Dia de la Música des del terrat de l'Oficina de Turisme de Girona. En el cas de Ràdio Palamós, portava 'Les històries de l'avi Pere', un programa que ha treballat les veus i el guió per crear un gran producte radiofònic, que reivindica el poder de la memòria.
El premi a Millor Projecte de Comunicació Institucional ha estat per María José Velasco per la campanya que va fer de promoció del Dia de la Salut Mental per l'Associació de Salut Mental de Girona i Comarques. El jurat ha valorat l'estratègia comunicativa i les accions pensades per divulgar un tema de molta actualitat.
Per últim, el guardó per a la Millor Informació Digital ha estat per Erika Zárate, Llibertat Acosta, Marina Coll, Aida Font, Carla Güell, Anna Masó, Duna Mayné, Eva Mayère i Adriana Pastor. Totes elles han presentat 'El retrat viu del riu: les veus del Fluvià', un projecte d’informació digital interactiva de Resilience.Earth que treu profit de les eines digitals i uneix la informació amb els elements visuals.
