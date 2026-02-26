Irene Reig i la Sant Andreu Jazz Band, plats forts del Festival Jazz Figueres
La trentena edició se celebrarà per Setmana Santa, en el buit deixat pel Festival Humor Figueres
A.C.
El Festival Jazz Figueres celebrarà la seva 30a edició del 2 al 5 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, en una proposta renovada impulsada pel Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. Amb el canvi de dates del Festival Humor de Figueres, que passa de Pasqua al pont de desembre, el certamen musical avança el seu calendari, ja que l’any passat es va desenvolupar durant el mes de juny.
Entre els principals atractius d’enguany destaquen dos concerts de pagament: el de la saxofonista i compositora Irene Reig, guardonada amb el Premi Enderrock 2025 al millor disc de jazz, i el de la Sant Andreu Jazz Band, la formació integrada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, que el 2025 va quedar segona al concurs Essentially Ellington de Nova York. Reig actuarà el 2 d’abril al Casino Jazz Club per presentar el seu quart treball, Ànima, mentre que la Sant Andreu Jazz Band serà el 5 d’abril a El Jardí.
A banda, el festival inclourà nou concerts gratuïts. En paral·lel, El Cafè del Casino oferirà la proposta alternativa del festival (off) amb quatre concerts més en horaris nocturns.
La programació completa i el cartell del festival es presentaran el dimecres 4 de març a les 8 del vespre, al terrat de la Casa Natal Salvador Dalí, espai que també col·laborarà amb el certamen. L’acte inclourà l’actuació de Magnòlia Jazz Trio.
Les entrades es poden adquirir al web del Casino Menestral.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic