Irene Reig i la Sant Andreu Jazz Band, plats forts del Festival Jazz Figueres

La trentena edició se celebrarà per Setmana Santa, en el buit deixat pel Festival Humor Figueres

Un concert del Festival Jazz Figueres de l'any passat. / Ajuntament de Figueres

A.C.

fIG

El Festival Jazz Figueres celebrarà la seva 30a edició del 2 al 5 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, en una proposta renovada impulsada pel Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. Amb el canvi de dates del Festival Humor de Figueres, que passa de Pasqua al pont de desembre, el certamen musical avança el seu calendari, ja que l’any passat es va desenvolupar durant el mes de juny.

Entre els principals atractius d’enguany destaquen dos concerts de pagament: el de la saxofonista i compositora Irene Reig, guardonada amb el Premi Enderrock 2025 al millor disc de jazz, i el de la Sant Andreu Jazz Band, la formació integrada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, que el 2025 va quedar segona al concurs Essentially Ellington de Nova York. Reig actuarà el 2 d’abril al Casino Jazz Club per presentar el seu quart treball, Ànima, mentre que la Sant Andreu Jazz Band serà el 5 d’abril a El Jardí.

A banda, el festival inclourà nou concerts gratuïts. En paral·lel, El Cafè del Casino oferirà la proposta alternativa del festival (off) amb quatre concerts més en horaris nocturns.

La programació completa i el cartell del festival es presentaran el dimecres 4 de març a les 8 del vespre, al terrat de la Casa Natal Salvador Dalí, espai que també col·laborarà amb el certamen. L’acte inclourà l’actuació de Magnòlia Jazz Trio.

Les entrades es poden adquirir al web del Casino Menestral.

